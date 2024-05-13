Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Katliamı'nın 10. yılında Soma Belediyesi'ni ziyaret etti. Soma davasının yeniden görülmesi gerektiğini belirten Özel, "Soma yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden katilamına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.

Maden katliamının 10. yılında Soma Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, ilçede büyük bir acıyı hep birlikte göğüslediklerini, Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını dile getirdi.

Adalet arayışında da ailelerle birlikte olduklarını kaydeden Özel, 87 duruşmayı ailelerle takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını belirtti.

"Akhisar’da görülen dava yeniden görülecek" diyen Özel, şunları söyledi: "O dava yeniden görülmeden Soma’ya adalet gelmez. Kamu görevlilerinde, imza yetkisi kullanan ve kullanmayan. Baştaki, arkadaki. Hepsini titizlikle inceleyeceğiz. Ama AKP’nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiyi önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma’ya adalet filan gelmez."

"ADALETİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Kamu görevlisiyse TKİ’nin başı, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Ankara’da başı, ilgili bakanlığın müsteşarı, dönemin bakanı Taner Yıldız’a kadar bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden siyasetin finansmanı ile ilgili, birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin buradan taşınıp da o gün Soma’daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan Soma’ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz."

"SOMA DAVASI YENİDEN GÖRÜLMELİ"

"Bir yandan müzakere ediyoruz, bir yandan mücadele ediyoruz" diyen Özel, "Soma davası yeniden görülmelidir. Soma yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel, hayata gözlerini yumarsa ki yumamaz, gözü açık gider" diye konuştu.