Özgür Özel: "Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Belediyelerimiz tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."