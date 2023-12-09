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Özgür Özel, SPD kongresine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı.

Güncel
  • 09.12.2023 14:40
  • Giriş: 09.12.2023 14:40
  • Güncelleme: 09.12.2023 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, SPD kongresine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’daki temaslarına devam ediyor.

Özel, başkent Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) olağan kongresine katıldı.

Özgür Özel, dün SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelmişti.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik ediyor.

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