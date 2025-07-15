Özgür Özel: Şu anda darbe sürecindeyiz, Erdoğan rakibini hapiste tutuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız" sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı diyor ki 'Biz üçümüz varız. Biz, MHP, DEM. Üçümüz yürüyeceğiz, kimseye ihtiyacımız yok.' Sonra yer yerinden oynadı, DEM'liler dediler ki ne üçlü ittifakı, bu bir seçim ittifakı değil..."

"Erdoğan'ın oyu düşmüş yüzde 29'a. Zayıflama, yalnızlaşma ve terk edilme psikolojisinde" diyen Özel, "Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki üstünlük muhalefette, psikolojik üstünlük muhalefette, çoğunluk enerjisi muhalefette. Hal böyle olunca Erdoğan kendisini gitgide zayıf, güçsüz hissediyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Akşam televizyonu açıyor, İstanbul'un bir ilçesinde 100 bin kişi ayakta. Cumartesi günü açıyor, normalde CHP'nin 790 oy aldığı Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Konya'da dolduramadığı meydanı CHP doldurmuş. Dönüyor, diyor ki 'Yeni bir oyun kurdum. Ben MHP, DEM ile beraberim. Geçen seçimde çok sayıda Kürt oyu bana gelmemişti, bundan sonra gelebilir. Yeni bir ittifak kurdum, biz kalabalığız korkmayın, kaçmayın.' Erdoğan'ın hafta sonu toplantıdaki yapmış olduğu değerlendirme acziyet toplantısıdır, acziyetin itirafıdır."

Özgür Özel, şunları ifade etti: "Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde aslında siyaseten ittifakta olmadığı kişilere, hatta Eş Genel Başkanlarını 9 yıldır hapiste tuttuğu kişilere, sandık sorumlusu olduğu için DEM'den terör örgütüne iltisak kabul edip hapiste tuttuğu kişilere rağmen 'biz MHP, DEM birlikte yürüyoruz. Biz çokuz, bir yolunu buldum, yeni ittifak buldum.' İnsan utanır ya! Birkaç saat sonra sayın Pervin Buldan 'Siyasi bir ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' dedi. Dün sayın Hatimoğulları, 'Biz hiçbir partiyle ittifak halinde değiliz' dedi."

"DARBE SÜRECİNDEYİZ"

"Biz şu anda bir darbe sürecindeyiz" diyen Özel, "Ve Erdoğan kendinden sonra cumhurbaşkanı olması olası Ekrem İmamoğlu'nu, hem de milletin kendisine verdiği 15,5 milyon oya da hürmetsizlik ederek darbe yaptı. Rakibini hapiste tutuyor" ifadelerini kullandı.

"ÜYELİKLERİNİ ASKIYA ALDIK"

Manavgat Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine Özel, "CHP olarak, baklavayı alan kişi CHP'nin belediye meclis üyesiydi. Biz vaktiyle onu aday yaptığımız için büyük bir utanç içindeyiz. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski Manavgat Belediye Başkanımız ve yeni Manavgat Belediye Başkanımızın üyeliklerini askıya aldık. Süreci etkilemesinler, soruşturma etkilenmesin diye. Rüşveti alan kişiyi ve haklarında suçlama olan 2 kişiyi daha attık" dedi.