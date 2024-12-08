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Özgür Özel: "Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad yönetimini devirmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 08.12.2024 19:18
  • Giriş: 08.12.2024 19:18
  • Güncelleme: 08.12.2024 19:22
Kaynak: ANKA
Özgür Özel: "Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir"
FOTOĞRAF: ANKA

Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yazılı açıklama geldi. Bölgede geçiş hükümetinin kurulması gerektiğini vurgulayan Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye’yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu. Şimdi Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Bizim Suriye’ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye’de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır. Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz."

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