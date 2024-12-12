Özgür Özel: Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmadan kimse 'Türkiye buradan gitsin' diyemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçı örgütlerin yönetimi ele geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin güvenliği için nerede olması gerekiyorsa orada olur. Ben buna hayatımın hiçbir döneminde itiraz etmedim. Türkiye’ye kim namlu çeviriyorsa karşısında da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bulur zaten" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BURADAN GİTSİN" DİYEMEZLER

"Suriye’deki Kürtler, Arap Alevileri, Sünniler yani tüm etnik, mezhepsel gruplar birlikte eşit şekilde siyasi ve sosyal hayata dahil olmalı. Bu da Suriye devletinin hepsini temsiliyle mümkün" diyen Özel, "Bu sağlanmadan Fırat’ın doğusunda istikrar mümkün değil. Büyük resme bakıp, Suriye’yi bir bütün olarak istikrara kavuşturmak lazım. Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı sağlanmadan kimse ‘Türkiye de buradan çeksin gitsin’ diyemez. Yani o sınırdan Türkiye’ye tehdit gelmiyor olması, Türkiye’ye namlu çevrilmeyeceğinin garanti altına alınmış olması lazımdır."

Özel, şöyle devam etti: "Erdoğan bana laf yetiştireceğine Amerika’ya ve İsrail’e bu konuda en net ve sert tutumu takınıp, Türkiye’nin bir ve bütün bir Suriye’ye komşu olmasıyla ilgili iradesini ortaya koysun."

"BEN ESAD'LA TATİL YAPMADIM"

Beşar Esad ile görüşme çağrısıına değinen Özel, "Esad’a en ağır lafları söyledikten sonra ‘Esad’la görüşeceğim’ diyen Erdoğan’ın o günkü çelişkisini sorgulamıyor birtakım kalemler. O önce ‘Ben eli kanlı diktatörle görüşmem’ diyordu. Biz de ‘görüşmezsek, bu felaket devam edecek’ diyorduk. Erdoğan görüşme noktasına geldi, bu sefer Esad kendisiyle görüşmedi. Bence, Esad’ın görüşmeme kararı büyük bir hata oldu" diye konuştu.

"İktidar son ana kadar Esad’la görüşmeye çalıştığını açıkladı" diyen Özel, "İş olmuş bitmiş diyorlar ki ‘Bak Esad’la görüşün diyordunuz.’ Ben Esad’la tatil de yapmadım. Erdoğan kadar ağır sözler de söylemedim. Büyük bir tutarlılık halinde tüm süreç içinde Suriye’yi demokrasiye davet ettik.”

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçip Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum" sözlerine yanı veren Özel, şunları söyledi: "Talihsiz açıklamalar ve işin ciddiyetine uygun değil. Ben Esad’ın ne yasını tutacağım? Esad rejimini bir diktatörlük olarak tanımlamadığımız bir gün yok. Benim ağzımdan bir Esad övgüsü geçmişte bulamaz. Ben onun ağzından bulurum. Bu eleştiriyi kendisine iade ediyorum."

"EVE DÖNÜŞ PAKETİ HAZIRLANMALI"

Suriyeliler için önerilerini açıklayan Özel, şunları ifade etti:

"Türkiye’nin bu konuda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, sığınmacılardan endişe eden kim varsa herkesin elini taşın altına sokacağı bir süreci yönetmesi gerekiyor. Suriyeliler için bir eve dönüş paketi hazırlaması gerekiyor.

Belli bir tarih konularak, şu tarihe kadar dönecek olanlar paketten yararlanabilir denilebilir. Türkiye’de doğmuş çocukların ileride Türkiye’de üniversite okuyabilmeleri için bazı öncelikler tanınabilir.

Türkiye’ye tatile, alışverişe gelmek istediklerinde vize kolaylığı sağlanabilir. Belli hastalıklarda Türkiye’deki hastanelere sevk için kolaylık verilebilir.

Dönecekleri yerlerde altyapının kurulmuş ve konutlarının inşa edilmiş olması da önemli olacaktır. Son dönemde Türkiye’den birçok fabrika ekonomik gerekçelerle özellikle Mısır’a taşınıyor. Türkiye, Suriye’de sınıra yakın yerlerde fabrika kurması için iş insanlarını teşvik edici önlemleri hayata geçirebilir."