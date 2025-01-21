Özgür Özel: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ilişkin konuştu.

Özel, yangına ilişkin "Tablo çok vahim, hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef" dedi.

İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye bir güne bir acının sığmadığı bir ülkeye dönüştü" ifadesini kullandı.

BOLU'YA GİDECEK

"Bu şartlar altında grup toplantısı yapmak mümkün değildi" diyen Özel, önce Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gideceğini, gözaltında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı, bu ziyaretin ardından ise Bolu'ya geçeceğini belirtti.

Özel, şunları söyledi:

"Bugün sabah bu büyük acıya uyandık ve maalesef her geçen dakikada tablo daha da ağırlaşıyor. Bu konuyla ilgili sabahın ilk saatlerinden itibaren Bolu Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımızla birlikte süreci takip ediyoruz. Kartalkaya’da dün sabaha karşı çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Önümüzdeki dakikalar içinde ilgili bakanlardan hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim. Bu şartlar altında bugün bir grup toplantısı yapmak mümkün değildi zaten. Grup toplantımızı iptal ettik.”

"SİYASETİN SICAK GÜNDEMİNE GİRME GÜNÜ DEĞİL"

81 il başkanımız, gençlik kollarının ve kadın kollarının il başkanları, ana kademenin il başkanları, bütün milletvekillerimiz, Parti Meclisimiz buradaydı. Bir yeni başlangıcı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Türkiye’ye her gün yaşatılan yeni acılar, yeni baskılar, yeni haksızlıklar, yeni yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek yeni bir başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu yaparız, ilerleyen zamanlarda yaparız. Gün, bugün siyasetin bu sıcak gündemine girme günü değil. Ama gün, yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları, yapılan zulümleri unutma, görmezden gelme günü de değil. İl başkanlarımla bir değerlendirmeden sonra buradan ayrılacağım. Çağlayan Adliyesi’ne bir ziyarette bulunacağım. Çünkü İstanbul’dan da ayrılmak, Bolu’ya gitmek durumundayım. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede, nezarethanede tutuluyor. Belki tutuklamaya sevk edilecek. İstanbulluların bir araya gelip, kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri’de. Her gün yeni bir saldırı, bir acı. Ama bugün de böyle bir gündeme uyandık.

“KİMSE TESLİM OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMESİN”