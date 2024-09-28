Özgür Özel talep etti: Ediz Ün CHP'den istifa etti

Cumhuryet Halk Partisi( CHP) X soyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün Grup Başkanvekilleri ile yaptığı görüşmeden sonra adli süreç tamamlanana kadar partiden istifa talebinin uygun görüldüğü ifade edildi.

CHP’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir.”

20 Eylül’de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.