Özgür Özel tarih verdi, Erdoğan'a seslendi: "Getir sandığı, yüzde 29'la seni orada oturtmam"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasın tepki göstermek ve erken seçim talebini duyurmak adına CHP'nin düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi oldu.

Kent Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak olan mitingde Silivri'de tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün mesajı okundu.

Akgün, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Büyükçekmece ailem, kıymetli vatandaşlarım. Her birinizin yüreğine hitap etmek istiyorum. Sizleri Silivri'deki demir parmaklıklar ardından yüreğimdeki sınırsız sevgi ve bağlılıkla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, 40 yılı aşkın bir sürede sürdürdüğüm bu onurlu hizmet yolculuğunda sizlerle aynı yolu yürümüş olmanın gururunu her an, her şartta taşıyorum.



Şundan emin olun. Kalbim her zamanki gibi aranızda, Büyükçekmece sokaklarında, çocukların gülüşünde, sahilin mavisinde, doğanın yeşilinde atıyor.

Cumhurbaşkanı adayımız, üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde başlatılan baskıcı uygulamalar sonucu bugün sizlere Silivri zindanından sesleniyorum.

40 yıldan beri ilk kez ailemden, Büyükçekmece ailemden ayrı kaldım. Kurban Bayramı'nda kucaklaşamadık. Ama bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyet! Onun çizdiği yolda ilerleyecek ve bu ülke er geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır. Bundan asla şüphem yok.



Bugün yaşadığımız bu hukuk, adalet ve insaf dışı uygulamalar, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. 11 belediye başkanının, başkan yardımcımız Rızacan Özdemir, Ömer Kazancı ve diğer arkadaşlarımızın zindanlarda ne işi var? Sizler, sizler bizleri özgür iradenizle seçmediniz mi?

Bu uygulamaların ne ülkeye, ne millete, ne de yerle bir olmuş ekonomiye bir faydası var. Ekmek bulamayan vatandaşa, umutsuz gence ne katkısı var? Bu çağ dışı tutumlar memleketimizi her geçen gün daha da karanlığa sürüklüyor. Unutmayınız ki gecenin en zifiri vaktinin hükmü şafak sökene kadardır. Ve o şafak çok yakındır.

32 yıldır sizlerin büyük desteğiyle sosyal belediyecilik bilinciyle insanların yaşamaktan zevk aldığı, medeni, kültür sanatla iç içe, sporla, eğitimle gelişen bir Büyükçekmece yarattık. Bu şehri hep birlikte sizlerle, halkımızın, hatta çoğu zaman muhalefette olmamıza rağmen el birliğiyle kurduk. Belediyemizin bütçesini halkımızın katkısıyla şekillendirdik. Yatırım projelerimize sizlerle birlikte karar verdik. Şehrimizin 2050 vizyon planını halkımızla birlikte hazırladık. Örnek bir belediyecilik anlayışıyla şeffaflığı rehber edinerek çalıştık."

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN MESAJ GÖNDERDİ

İmamoğlu’nun Silivri’den Büyükçekmece'ye yolladığı mektubu ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizle çıktı. İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Büyükçekmeceliler, benim iyi kalpli, cesur komşularım; ülkemiz her yeni güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir zulümle uyanıyor. Hukuka, demokrasiye, milli iradeye saldırıyorlar. Birliğimize, kardeşliğimize saldırıyorlar. Ekonomik krizler karşısında aciz, afetler karşısında güçsüzler… Ülkenin sorunlarını çözecek kadroları, enerjileri, hevesleri kalmamış… Ülkemizin etrafını yangın yerine çeviren sömürgeci zalimler karşısında sesleri çıkmıyor. Bütün güçlerini, enerjilerini muhalefeti yok etmek için seferber etmiş durumdalar. Tek bir projeleri var: Koltuklarını korumak.”

“MERTÇE YARIŞMAYA CESARETLERİ OLMADIĞI İÇİN, YARGI ELİYLE PEHLİVANLIK TASLIYORLAR”

“Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaretleri olmadığı için, yargı eliyle pehlivanlık taslıyorlar. Bunlarınki yalancı pehlivanlık. Aslında, normal şartlarda seçim kazanamayacaklarını bilmenin korku ve telaşı içindeler. Beni ve arkadaşlarımı içeri attılar ama korkuları geçmiyor. İddianamenin hazırlanıp, yargılamanın başlamasından bile korkuyorlar. Onun için yalanlarını, iftiralarını büyüttükçe büyütmeye, dava sürecini uzattıkça uzatmaya çalışıyorlar. Bu amaçla attıkları her adım, onların acizliklerini daha fazla ortaya çıkarıyor. Büyükçekmece’nin 30 yıllık belediye başkanı, benim sevgili ağabeyim Hasan Akgün’ü suçlu ilan edebileceklerini, yalanlarla, iftiralarla vatandaşın ona sevgisini, saygısını azaltabileceklerini zannedecek kadar acizler. Ailelerimizi, avukatlarımızı baskı altına alarak sonuç alabileceklerini düşünecek kadar acizler.”

“BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK, 86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİ KAZANACAK”

“Bunlar; insanlık nedir, vicdan nedir, mertlik nedir unuttular. Bunlar; hukuk nedir, demokrasi nedir, milli irade nedir, unuttular. Ülkeyi kendi tapulu malları, devleti kendi aile şirketleri zannediyorlar. Milleti istedikleri gibi hizaya sokabileceklerini zannediyorlar. Hiçbir güç, bu aziz milleti kendi adaletsizliğine, kendi zulmüne ortak edemedi, edemeyecek. Biz, tek bir kişiye yapılan adaletsizliğin, hepimize yönelik bir tehdit olduğunu çok iyi bilen, haksızlıklara gönülden isyan eden bir milletiz. Bizim için vatan, üzerinde özgürlük, adalet ve huzurun hâkim olması için uğruna can vermeye hazır olduğumuz toprak demektir. Bizim için devlet, milletin adaleti sağlayan elidir. Devlet adaletini yitirirse, milletin kolu kanadı kırılır. Bizler; bu mücadeleyi adalete, yani vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için veriyoruz. Bizler; herkes için, her yerde adalet isteyenleriz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, milletin iktidarı için yola koyulduk ve mutlaka başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL: "SENİ YÜZDE 29 İLE ORADA OTURTMAM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "Elbette başaracağız. Biz kazanacağız. Bugün buraya Silivri'den geldim. Silivri'de Hasan Akgün Başkanımızı ziyaret ettim. Hasan Akgün Büyükçekmece'de tam 7 kez seçime girdi, 7 kez seçildi. 31 yıldır Belediye Başkanı olarak, 50 yıldır belediyeci olarak buralara, sizlere hizmet etti. Hasan Başkan'dan Büyükçekmece vazgeçmedi. Memnuniyet yüzde 65. Altı sefer seçilmiş, en az iki kişiden birinin oyunu almış. Kimi koyduysak ankete Büyükçekmece, Hasan Akgün dedi, başka bir şey demedi. 30 yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş, hiçbir kusur bulmamış. Şimdi bu sene, 7'nci döneminde güya gelmişler, Hasan Başkan da kusur bulacaklar, kara çalacaklar. Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden biri inşaat yaparken fore kazıkları çakmamış, vatandaşın biri CİMER'e şikayet etmiş, CİMER buraya yollamış. Hasan Başkan gitmiş, bakmış, kazıklar çakılmamış, inşaatı mühürlemiş. Müteahhit mahkemeye gitmiş, mahkeme Hasan Başkan'ı haklı bulmuş. Bu müteahhit Hasan Başkan aleyhine, 'Rüşvet istedi vermedim diye inşaatımı mühürledi' diyor. Yaz iddianameyi, görelim bakalım bu müteahhidin söylediğini. İftiracı üzerinden bunu getirip ifade verdirtiyorsunuz" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"EĞER SUÇU BUYSA HELAL OLSUN HASAN BAŞKAN'A"

"Bir AVM var, bir başka müteahhit emsal artışı istiyor. Hasan Başkan diyor ki, 'Bunu veririm ama 45 derslikli kız meslek lisesi yaparsın'. Kabul ediyor, resmi protokol yapıyorlar, 45 derslikli kız meslek lisesi karşılığı AVM'ye emsal veriliyor. Savcı bunun adına rüşvet diyor. Ey savcı, bu İstanbul'da ne AVM'ler diktiniz, ne gökdelenler diktiniz. Tayyip Erdoğan diyor ya, 'Bu şehre ben dahil ihanet ettik'. Geldiklerinde 4 gökdelen vardı, şimdi 257 tane. O artışlardan ayakkabı kutuları doldu, çikolata kutuları doldu. Elbise askıları doldu. 'Babacığım sıfırladım' dedi. Hasan Akgün, cebine bir lira koymamış, 45 derslikli kız meslek lisesi yaptırmış. Eğer suçu buysa helal olsun Hasan Başkana. O emsal artışlarıyla kimler cebine neleri koyuyor, bütün İstanbul biliyor. En iyi de AK Partililer biliyor. 'Biz bu partiyi erdemliler hareketi diye kurduk, şimdi emsalciler hareketine döndük' diyorlar. Biz de leke yok, kirli ellerinizi çekin başkanımızın üzerinden. Bir başka müteahhide şikayet yaptırmışlar. 'Bana kreş yaptırdı'. Bir başkasına şikayet yaptırmışlar. 'Bana hasta bakım evi yaptırdı.' Ankara Büyükşehir'de 97 yolsuzluk dosyasına savcıdan önce Süleyman Soylu el koydu, birini bile açmıyorlar. Her birisi Melih Gökçek'in haksız emsal artışları karşısında aldıkları. Bugün okul yaptırana, kreş yaptırana cebine bir kuruş koymayıp, bu kentin rantını bu kente aktarana iftira atamazsınız."

"O LOJMANA YAPILAN ÖDEMELERİ DÖKÜN"

Özel, Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne bağış yapılması nedeniyle Akgün'ün suçlandığına dikkati çekerek, "Eğer belediye takım ilişkisi suçsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün adı 2014'te Başakşehir Futbol Kulübü oldu. Emmanuel Adebayor'u 10 milyonlarca euroya transfer ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, AK Parti'nin elindeyken, buradan alınan bağışlarla İBB Spor oldu Başakşehir. Bununla övündünüz. Siz Başakşehir'e bağış yaptırınca milyonlarca euro, bu futbolu desteklemek. Burada var 24 tane amatör spor kulübü. Hepsi destekleniyor, Büyükçekmece basketbol takımı destekleniyor. Hesabı Hasan Ağabey'e soruluyor. Hadi ordan" diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"21 yıl önce kızının aldığı evin hesabını soruyorlar, belgesi çıkınca pardon diyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na Boğazda hem de korunması gereken kültür varlığıyken, üzerine çivi çakmak yasakken villa veriyorlar. En pahalı malzemeyle donatıyorlar. Bundan önce başka başsavcı oturmuş mu orada? Öyle bir masraf yapıyor oraya. Devletin ödeyebildiği para belli, yapılan masraf belli, arası nereden geldi, o da Özgür Özel'in kara defterinde kayıtlı, soracağım hesabını. Havuzda çalışan 3 işçiye kimin kapris yaptığını, kimin burnundan getirdiğini, evin camları takılırken neler olduğunu teker teker biliyorum, hepsinin hesabını soracağım. Bu yaptığınızı burnunuzdan getireceğim. O lojmana yapılan ödemeleri dökün. Faturaları dökün. Devletin ödediği para da görünsün, açıktan ödenen para da görünsün. Hodri meydan."

"HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE DERHAL ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Özel, bugüne kadar yapılan suçlamaların bir tanesinin bile ispat edilemediğini belirterek, "Ben biliyorum nereden çıkıyor bu laflar. Kişi, kendinden bilir işi. Oradan çıkıyor laflar" dedi. Özel, tedavisi için hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı da andı. Çalık'ın hastalığını kendilerinden de gizlediğini belirterek, "Buradan Murat Çalık'a da, tüm hasta tutuklu ve hükümlülere de, özellikle kadınlara ve çocuklara derhal özgürlük istiyoruz" diye konuştu.

"MİLLETTEN KAÇAMAZSIN, SANDIKTAN KAÇAMAZSIN"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2012'de attığı bir twitin miting alanında afiş haline getirildiğini belirterek, "Twit şu: Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul'da, Türkiye'de iktidarız. Bu twiti atan kişi, 19 Mart 2012'de Beylikdüzü İlçe Başkanı ve o gün Beylikdüzü Belediyesi AK Parti'de. Bu twiti atıyor, iki sene sonra Beylikdüzü'nü AK Parti'den aldı. 5 yıl çalıştı, 2019'da İstanbul'u AK Parti'den aldı. Şimdi, önümüzdeki seçimde Türkiye'yi AK Parti'den alacak Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Artık bunun adını koyalım. Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30'un altında. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan 4-4,5, dağıtılınca 6-7 puan ileride. Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde 1977'deki 41,5'lik puana en yakın durumda. Yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi, Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza. Getir sandığı. Seni yüzde 29'la orada oturtmam. Yüzde 29'la orada oturamazsın. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan. Getir sandığı. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Milletten kaçamazsın, sandıktan kaçamazsın. Yüzde 29 oyla orada oturamazsın. Seni oturtmayız. 2 Kasım Pazar, adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ekrem Başkan'ın afişleri yasak, sesi yasak, korkuyorlar ama ister afişi yasakla, ister sesini yasakla, ister zindanda tut, sandığı getir Ekrem Başkan'ın bir vesikalığına yenileceksin."