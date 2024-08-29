Özgür Özel: "Tayfun Kahraman'a yapılan muamele hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayfun Kahraman'a yapılan muamele hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir. CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz. Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü yaşatanlar hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir.



CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz.



Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü… https://t.co/VTb8KqnIoW — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 29, 2024

Meriç Demir Kahraman, İstanbul Silivri’de Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunan eşi Tayfun Kahraman’ın sağlık kontrolüne götürülürken yaşadıklarına ilişkin sosyal medya hesabından, “Bugün Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi” açıklamasını yapmıştı.