Özgür Özel: Tayyip Bey, yarın 12.00'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkaraşlarının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Bayrampaşa oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun miting meydanına mesajını okudu. İmamoğlu “Artık geri dönülmez bir noktadayız. Ya bu ülkede kayıtsız şartsız adalet hakim olacak ya da hepimiz esaretin ve sefaletin kurbanları olacağız" ifadelerini kullandı.

20.40 | ÖZGÜR ÖZEL: YARIN 12.00'Yİ BEKLE!

Konuşmasına Bayrampaşalılara teşekkür ederek başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir depreminin ardından depremlere karşı "el ele verelim" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Özel, olası İstanbul depremine atıfta bulunarak "Tutacağın el Silivri'de, hapiste" dedi. Özel, yarın açıklamalarda bulunacağını söyledi ve "Yarın, ilan ediyorum, 12.00'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12.00'yi bekle. Hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya, heybede tutmayacağım. Yarın 12.00'yi bekle!" dedi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi.

Bugün Silivri'deydim. Sizin helal oylarınızla seçilen Ekrem Başkanınız bu meydana selamlarını iletti. Kabul buyurunuz, Sayın Bayrampaşalılar.

(Erdoğan'a) Depremde el ele verelim deyip İmamoğlu'nu içeri atıyorsun.

Akın Gürlek, boğazda kendisi için restore edilmiş bir villada oturuyor. Güya buna savcılık lojmanı diyorlar. Harcadıkları para 56 milyon lira, tadilat yaptırmışlar.

Öğretmene 1 milyon lira ikramiye veriyorlar.

FETÖ'ye zamanında soruları çaldırdılar. Bu sene 14 yaşında evlatlarımızın hayalleriyle oynadılar. LGS'ye şaibe karıştırdılar.

Okula gitmeden diploma düzenlediler. Halıcıdan psikolog, torbacıdan narkotik şube müdürü yaptılar.

Kendine Osmanlı torunu diyen bir meczuba sahte diploma düzenlediler, sorunca 'cumhurbaşkanı adayı olmak için aldım' demiş.

Başımızdaki diplomasız, yerini bir diplomalıya vermekten korktuğu için Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal ettirirken Osmanlı torununa da sahte diploma yaptırmış, yerini güya ona hazırlamış.

Karşımıza Ak Toroslarla çıktılar. Teslim olmadık, ipliklerini pazara çıkardık.

Mehmet Yıldırım dedim. Bir avukat tek tek gezip, insanlara diyor ki 'savcı bey diyor ki böyle böyle, iftira atarsan, Ekrem Başkanı suçlarsan beraat edersin'. Kiminden yüksek paralar istediler. Bunların tamamını belgeledik. Geçen hafta ifşa ettik. Bir tam gün sustular. Avukata yol verdiler. Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı. O avukatı getirdiler. Bizim kendi ayağıyla giden arkadaşlarımıza tutuklama yaparken, kaçarken yakalayıp ev hapsine koydular. Neden, biliyor musunuz? Onu içeri koysalar, 'senin dediğini yaptım diye beni nasıl atarsın' der. Evde paşa paşa oturuyor. O çetenin yakasını bırakmayacağız.

Söylediğimiz bütün iddiaların belgelerinin bugün HSK'ya teslim ettik. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Savcının istediği gibi ifade vermediği için sürgüne gönderilenlerin ismini verdim. Adalet Bakanı, 'lan' demişim bana soruşturma açmış.

Yarın, ilan ediyorum, 12.00'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12.00'yi bekle. Hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya, heybede tutmayacağım. Yarın 12.00'yi bekle!

Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yüzünüz nasıl çalacak?

Yarın 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da kara tarafı da!"

20.30 | İMAMOĞLU: ARTIK GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“İstanbul’un genç, dinamik ilçesi Bayrampaşa’nın, iyi yürekli, cesur insanları, benim sevgili hemşerilerim; kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, güzel gençlerimiz, çocuklarımız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Büyük İstanbul Otogarı’na ev sahipliği yapan Bayrampaşa, İstanbul’un en önemli giriş ve çıkış kapılarından biridir. Ama ne yazık ki yıllarca hak ettiği hizmeti alamadı. Büyük İstanbul Otogarı da alamadı, Bayrampaşa da alamadı. Biz, 2019’da göreve gelir gelmez, her gün yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Büyük İstanbul Otogarı’na el attık. Baştan aşağı yenileyerek; modern, temiz ve güvenli bir hale getirdik. Kütüphane, spor merkezi, müzik kayıt stüdyosu gibi pek çok eğitim ve etkinlik alanları açtık. Otogarı İstanbul’a, İstanbullulara yakışır hale getirdik.”

“MİLLETTEN ALDIĞI YETKİYİ İSTİSMAR EDENLERDEN, MİLLETİ HİÇE SAYANLARDAN OLMADIK, OLMAYIZ”

“Büyük İstanbul Otogarı gibi, Bayrampaşa’nın da dört bir yanında yılların ihmallerini bitirdik. Büyük ölçekli meydan, cadde düzenlemeleri, altyapı yatırımları yaptık. Öğrenci yurdu, yaşam merkezi, kreşler açtık. Kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. Tamamen öz kaynaklarla hayata geçirdiğimiz Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına başladık. Sizler; icraatçı, halkçı yönetim anlayışımızı takdir ettiniz ve güçlenerek devam etmesi için Hasan Mutlu Başkanımızı göreve getirdiniz. O da aynı anlayışla sizlere hizmet ediyor. Bizler, her şart altında sizin için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için, milletin verdiği görev her şeyin üstündedir. Biz, milletten aldığı yetkiyi istismar edenlerden, milleti hiçe sayanlardan olmadık, olmayız.”

“BU İKTİDARIN DERDİ MİLLETLEDİR”

“Sevgili Bayrampaşalılar; Türk milleti adına karar veren değerli hakimlerimizi baskı altında tutan, adeta birer emir kulu haline getirmeye çalışan bu iktidarın derdi milletledir. Milletin dediği olmasın, milli irade özgürce tecelli etmesin diye her türlü hukuksuzluğu, her türlü kötülüğü yapıyorlar. Bana karşı açılmış davaların seyrine bir bakın. Hukuka ve vicdanlarına uyarak hareket eden, benim lehime karar alan tüm hakimleri sürgün ediyorlar. Amaçları, beni yargı eliyle siyaset dışına iterek, milletin özgür seçim hakkını gasp etmek. Özgür seçim hakkı gasp edilmiş bir millet, kendi öz vatanında esir edilmiş demektir. Aziz milletimiz böyle bir onursuzluğa izin vermedi, vermeyecek. Kendilerini devletin sahibi görenler, milli iradenin gücüyle, kendi hırslarında boğulup gidecekler.”

“GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ”

“Artık geri dönülmez bir noktadayız. Ya bu ülkede kayıtsız şartsız adalet hakim olacak ya da hepimiz esaretin ve sefaletin kurbanları olacağız. Onun için bizim mücadelemiz, her şeyden önce bir adalet ve hürriyet mücadelesidir. Yalnız kendimiz için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlamak için yola koyulduk. Yalnızca mahkemelerde değil; elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Okul sıralarında, hastane koridorlarında, devlet dairelerinde adaleti sağlayacağız. Sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, tarlalarda, fabrikalarda adaleti sağlayacağız. Her zaman bu anlayışla hareket edeceğiz: Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet!”

“GÜÇLÜ, ZENGİN, BÜYÜK BİR TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ”

“Her biri bu cennet vatanın tek sahibi, eşit hissedarı olan 86 milyon yurttaşımız, bu ülkenin külfetini de nimetini de adaletle paylaşacak. Devletin öncelikli görevi, herkesin hak ve hürriyetlerini sonuna kadar koruyup geliştirmek olacak. Güçlü, zengin, büyük bir Türkiye’yi kuracağız. Ama bu, gücünü, zenginliğini tüm vatandaşlarına özgürlük, refah ve mutluluk olarak yansıtan bir Türkiye olacak. Burası; adaletin, hürriyetin ve kardeşliğin ülkesi olacak.

Burası; geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi olacak. Az kaldı. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”