Özgür Özel: TBMM'deki eylemimiz ikinci bir karara kadar devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında CHP'nin Meclis'te başlattığı eylemin ijinic bir karar kadar devam edeceğini söyledi.

Güncel 12.11.2023 09:25 Giriş: 12.11.2023 09:25

Güncelleme: 12.11.2023 09:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlattıkları eylemin ikinci bir karara kadar devam edeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle TBMM'de eylem yapan CHP milletvekillerini ziyaret etti. Özel, sosyal medya platfromu X üzerinden şu açıklamayı yaptı: Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim.



Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek. pic.twitter.com/ClemUKJeDm — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 12, 2023 "Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek."