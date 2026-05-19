Özgür Özel, The Economist'e yazdı: İktidarın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, kontrol altına almak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, The Economist için kaleme aldığı yazıda Macaristan’daki siyasi değişim ile Türkiye’deki demokrasi mücadelesi arasında dikkat çekici benzerlikler ve farklar olduğunu yazdı.

Özel, Macaristan’da seçmenlerin Viktor Orbán’ı devirmesinin Türkiye dahil Avrupa genelindeki demokratlar için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Özel, Macaristan seçimlerinde otoriter devlet başkanı Victor Orbán’ın yenilmesinin dünya genelinde demokratlar için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye’de de demokratik hakların kullanımının AKP iktidarında her geçen sene kısıtlandığını belirterek “Hem Türkiye’de hem de Macaristan’da 2010’ların sonlarına doğru siyaset, açık çekişmeden yönetilen rekabete kaydı; bu rekabette seçim sonuçları önceden belirlenmiyor, ancak giderek iktidar partisi tarafından yönlendiriliyor” tespitinde bulundu.

"O TARİHTEN BERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYORUZ"

Türkiye'de 2023 seçimlerinde muhalefetin kurduğu hareketin iktidarı kazanma yolunda başarısız olduğunu ancak bundan alınan derslerle 2024'teki yerel seçimlerde partisinin en yüksek oyu alan parti olduğunu hatırlattı. Özel, "O günden bu yana bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ PARMAKLIKLAR ARDINDA”

Özel, yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalara da geniş yer ayırdı. İmamoğlu’nun 2019’da iki kez ve 2024’te Erdoğan’ın desteklediği adayları yendiğini hatırlatan Özel, bu seçim başarısının ardından İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının “asılsız ve siyasi saiklerle ortaya atılan” suçlamalarla hedef alındığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Bu seçim başarısı nedeniyle, kendisi ve arkadaşları, yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Erdoğan şimdi, partimizi felç etmek ve kontrol edebileceği bir muhalefet oluşturmak amacıyla, uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. 2024'ten bu yana yaklaşık 25 CHP'li belediye başkanı tutuklandı, tutuklu yargılanmaya başladı ve adli ve idari tedbirler yoluyla fiilen görevden uzaklaştırıldı."

Özel, Erdoğan’ın CHP’yi “felç etmek” ve kontrol edilebilir bir muhalefet yaratmak amacıyla belediye başkanlarını yargı süreçleriyle hedef aldığını savundu:

“AKP’NİN AMACI MUHALEFETİ ORTADAN KALDIRMAK DEĞİL, KONTROL ALTINA ALMAK”

Özel’e göre AKP’nin hedefi muhalefeti tamamen ortadan kaldırmak değil, onu yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir alana hapsetmek. Özel, muhalefetin seçimlere katılmasına ve büyükşehirleri yönetmesinin yasal olarak engellenmediğini ancak giderek daralan sınırlar içinde hareket etmeye zorlandığını vurguladı.

“BARIŞ VE DEMOKRASİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ”

Özel, iktidarla PKK lideri Abdullah Öcalan arasında yürütülen ve PKK'nin kendisini feshetmesini öngören süreci de değerlendirdi. Özel, sürece ilkesel olarak destek verdiklerini, barış ve demokrasinin birbirinden ayrılamayacağını ifade etti:

"Kürt sorunu Türkiye’yi daha da farklı kılıyor. Bugün hükümet ile PKK arasında yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesaplarından değil, daha geniş bir demokratik vizyon için destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsiliyet, vatandaşlık ve bir arada yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi öneme sahip olduğu Ortadoğu için hayati önem taşıyor."

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ ÇOK SAYIDA CEPHEDE SÜRÜYOR"

Özel, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin Macaristan’dakinden daha zorlu olduğunu da ifade etti. Bunun nedeninin yalnızca Türkiye’nin AB’nin kurumsal çerçevesi dışında kalması değil, aynı zamanda ülkenin daha büyük, daha karmaşık ve jeopolitik fay hatlarıyla iç içe olması olduğunu da belirterek yazısını şöyle sonlandırdı: