Özgür Özel: Tıkayan ya da bozan olmayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ardahan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özel, Göle ilçesi ziyaretinde belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel, Göle gibi ilçelerin göç vermesinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden Özel, "Buraya yatırım yapacak sanayiciye, başka yerlere yaptığı teşviklerden çok öte teşviklerin verilmesi lazım. Şu anda eksi 17 derecede konuşuyoruz. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu yerde de kış, burada da kış. Ama burada doğal gaz saati fıldır fıldır dönüyor. Doğal gazı burada da aynı fiyattan satmak, Manisa, İzmir'e aynı fiyattan satmak doğru değil. Böyle kış şartlarının çetin olduğu yerlerde yüzde 50'nin üzerinde indirim yapmak lazım. Bunları projelendirmek lazım" diye konuştu.

"BOZAN VEYA TIKAYAN OLMAYIZ"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla başlayan sürece de değindi. Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarını hatırlatan Özel, süreci tıkamayacaklarını ama seçim için araçsallaştırılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

"Son günlerde Türkiye'de Sayın Bahçeli'nin, bu kürsülerden ip atan Bahçeli'nin, düne kadar bizi meşru Meclis'te bulunan siyasi parti DEM ile görüşüyoruz diye 'demleniyorlar' diyen Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. CHP tarihinin hiçbir döneminde asla ve asla çatışmadan, kandan, gözyaşından yana olmadık. Analar ağlamasın, terör dursun, gözyaşı bitsin istedik. Bu işleri Meclis'te yapın dedik vaktiyle, kaçırdılar. Şimdi 'Meclis doğru zemin' diyorlar. Biz de diyoruz ki şeffaf olacak toplumsal mutabakata dayalı bir süreçte CHP her zaman olduğu gibi 'Atatürk'ün izinde yurtta barış, dünyada barış' der.

'HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN DE PLANININ PARÇASI OLMAYIZ'

Misak-ı Milli sınırlarını gözeten, ay-yıldızlı bayrağı benimseyen CHP kurucu değerlerine, birlikte yaşama iradesine saygıyı sonuna kadar savunuyoruz. Kürtler de Türkler de bizim. Alevi, Sünni de bizim, hepimiz kardeşiz ve barış içinde yaşayacağız. CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız. Bu işin çıkar siyasetine, parti siyasetine dökülmesine, bir kişinin yeniden seçilmesine endekslenmesine de CHP toplumsal mutabakat zemini içinde bakar ve böyle bir meseleyi asla kişisel çıkar meselesi olarak, yeniden seçim meselesi olarak kullanılmasına asla ve asla izin vermeyiz."

Özel'e, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan eşlik etti.