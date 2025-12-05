Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Baş ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MESEM protestoları nedeniyle tutuklanan 16 öğrenciyle ilgili TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak son durum hakkında bilgi aldı.
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) protestoları nedeniyle tutuklanan TİP üyesi 16 gencin durumuna ilişkin bilgi aldı.
CHP'den konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Özgür Özel'in Erkan Baş'ı telefonla aradığı ifade edildi. Özel'in tutuklanan gençlerin durumu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Özel, Erkan Baş'a dayanışma duygularını iletti. Özel'in 16 genci cezaevinde ziyaret etmek üzere hukukçu Parti Meclisi üyelerini görevlendirdiği ifade edildi.