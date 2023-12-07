Özgür Özel, TMMOB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB) Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki TMMOB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

CHP ve TMMOB heyetleri arasındaki görüşme, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Görüşmede Özgür Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Deniz Yavuzyılmaz ve Pınar Uzun eşlik etti.