Özgür Özel: "TRT ekranlarına 'CHP 100 yıl sonra iktidar' yazdıracağım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin iktidar partisi olacağını belirterek, "31 Mart 2024 akşamı televizyonlarda, akşam 9’da çıkıp da ‘evet TRT sana 47 yıl sonra bir sürprizim var. Cumhuriyet Halk Partisi TRT ekranlarında yeniden Türkiye’nin birinci partisi’ nasıl dediysem, bir sonraki seçim akşamı da izleyin hemşehrilerim. ‘Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden iktidar partisi.’ Bu anonsu yapacağım. Bu yazıyı yazdıracağım. TRT ekranlarına bu haberi geçecek Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı, bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya. İnanın buna, çok güzel günleri hep beraber göreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği 43 proje, düzenlenen toplu açılış töreniyle açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın ev sahipliğinde 100. Yıl Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper katıldı. Törende ayrıca partinin genel başkan yardımcıları, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri de yurttaşlarla bir araya geldi.

Semih Balaban

Yağmur yağışına rağmen halkın yoğun katılım gösterdiği törende konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Yüzde 6 oy da aldık bu şehirde. En son, biraz önce burada, o gün Yunusemre adayı olan, o gün Akhisar adayı olan, şimdi sizlere hitap eden iki başarılı belediye başkanımızla ve o gün Şehzadeler’e aday olan rahmetli Gülşah’ımızla, o gün Büyükşehir adayı olan kardeşim Ferdi Zeyrek’le birlikte yüzde 60’ı da hep beraber aldık. Resimleri orada. Allah gani gani rahmet eylesin. Yola çıktık. Manisa merkezde üç belediye başkanı vardı. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirde. Doğduğum ilçede Gülşah’la Ferdi’ye oy verdiniz. Yaşadığımız ilçede burada Semih Başkan’la Ferdi’ye oy verdiniz. Ferdi’miz ve Gülşah’ımız bir yerlerden bizi izliyorlar. O güler yüzleriyle, o tertemiz kalpleriyle, bıraktıkları inanılmaz anılarla Allah gani gani rahmet eylesin.

"HALKÇI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Manisa’daki tüm belediye başkanlarımız ve benimle birlikte 4 milletvekilimiz il başkanımız, ilçe başkanlarımız, bütün örgütlerimiz Manisa’nın kaderini değiştirmeye, kötü giden işleri durdurmaya, iyisini sürdürmeye, kötü gideni durdurmaya, yerine en iyisini yapmaya kararlılar. Birbirimize şahidiz ki kimsenin gönlünü kırmamış, hakkını yememiş, zor durumda kalan herkese sahip çıkmış bir eğitimci, Semih Balaban. Ömrü boyunca hep yerel yöneticilik hayali kurmuş, bu şehre belediye başkanlığı yapmayı arzu etmiş Semih Balaban. Sizlerin takdirleriyle bu göreve geldi. O gündür bugündür gece gündüz arı gibi çalışıyor. Yüzde 46 oyla seçildiğimiz bu belediyede, biraz önce kendisinin de bahsettiği toplam 43 projeyle birlikte gerçekten belediyecilik alanında destan yazıyoruz. Manisa’da şu anda bu işler yapılabiliyormuş da niye yapılmamışın şoku yaşanıyor. İktidar partisinden bir belediye başkanısın 1,5 milyar lira borç bırakıyorlar. O borcu alıyoruz, eritmeye, döndürmeye çalışıyoruz ama bir yandan halka bu kadar dokunan, bu kadar önemli işleri hep birlikte yapıyoruz.

"ONA BAKINCA TERZİ FİKRİ'Yİ HATIRLIYORUM"

Burada büyük bir memnuniyet oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne 2 yıl önce onu seçen seçmen sımsıkı sarılırken, seçmeyen seçmen yeni CHP'li seçmen olmaya, bu büyük yürüyüşte aramıza katılmaya, rekorlarla yeniden burada Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçmeye hazırlanıyor. Halkın içinde olan, hem geçmişten beri yol yürüdüğü kimsenin elini bırakmayan hem yeni tanıştıklarına sımsıkı sarılan sıcacık bir belediyecilik anlayışı için hem duruşuyla hem yaklaşımıyla hem dünyaya bakışıyla, ona bakınca Terzi Fikri'yi hatırlıyorum. Semih Başkan’ı yürekten kutluyorum. Manisa zor başlangıçların şehridir, hep söylüyorum. Bu şehirde en zor başlangıçlardan birini yapan isim Besim Dutlulu’dur. Besim Başkan, Ferdi Zeyrek gibi bu şehrin sokaklarında üç tekerlekli bisiklet çevirerek büyümüş bir esnafın oğlu olan, kendi bir akademik odada başkan olan, mimar olan, sonra bir yanıyla esnaf olan, sonra güçlü, sempatik bir siyasetçi olan, dokunmadığı kimse olmayan, birbirimizle Manisalılıkta yarıştığımız, kökü, düşü Manisa’da olan, yarın evlatlarını bırakacağı mirası Manisa’da olan Ferdi kavuştu, biz de kavuşacağız. Kavuşacağı toprak da Manisa’da olan bir Manisa sevdalısının acı kaybından sonra, siyasetçilerin, cumhurbaşkanlarının dolduramadığı meydanı cenazesiyle dolduran, taşırtan, bütün Türkiye’yi ağlatan bir vedadan sonra belediye meclis grubumuz toplandı ve herkes dedi ki burada aday olunmaz, görev verilir, verilecek görev zordur. Kime verirsen Allah yardımcısı olsun, arkanızda duracağız. Hatta Besim Başkan’ın adaylığını kendi aramızda hiç konuşmadık. Ben kendisiyle dahi konuşmadım. Çünkü ilk sözlerden birini alan Semih Başkan, sonra bütün belediye başkanlarımız ‘hangimize verirsen taşınacak yük değil ama hepimiz partimiz için çalışacağız’ dediler. Besim Başkan’a görevi teklif ettik. O da görevi üstlendi. Oy birliğiyle seçildi. O günden bugüne hem Ferdi’nin hatırasını yaşatmak, Ferdi’nin hedeflerine ulaşmak, Ferdi’ye alışık bu şehrin beklentilerini karşılamak üzere emek veriyor, gayret gösteriyor. Biz onun emeklerinden, çabalarından, yaptıklarından ve belediyeyi yönetişinden memnunuz, razıyız. Ona da bir kez daha hem bir dayanışma hem de Ferdi’ye gösterdiği vefa için teşekkür alkışlarımızı sunalım.

"BİN KREŞ HEDEFİNDEN 801'İNE DAHA İKİNCİ YILIMIZDA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Elbette Ferdi’nin emaneti Manisa’dır. Emaneti evlatlarıdır. Emaneti eşidir. Eşi, bizim emanetine sahip çıkmamızı beklemek yerine onun büyük emanetini sırtlayan bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Ferdi’nin adına bir vakıf kurdu. Türkiye’den gelen bütün dayanışma taleplerini karşılayarak hep beraber çok doğru işleri yaparak acısını bir tarafa bıraktı. Bir yandan evlatlarına, bir yandan Ferdi’nin hatırasına sahip çıkıyor. Nurcan kardeşimle gurur duyuyoruz. İkinci yılı Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler tamamladı. Biz belediyelerimize hedef koymuştuk. ‘Bin kreş yapacaksınız’ diye. Beşini Semih Başkan yapmış, haklı şekilde övünerek anlatıyor. Türkiye’de bin kreş hedefinden 801’ine daha ikinci yılımızda ulaşmış durumdayız. Yüzde 80 hedefi tutturan belediye başkanlarımı kutluyorum. 100 öğrenci yurdu istemiştik. 77’si faal durumda. Orada da yüzde 77 hedefi tutturduk. Toplamda 172 kent lokantası var. 173 halk market, halk mandıra, halk ekmek var.

"MİLLİ İRADE KENDİ ALEYHİNE TECELLİ EDİNCE 'KİRLİ İRADE' DİYENLERİN SAMİMİYETSİZLİĞİNİ MİLLET GÖRMÜŞTÜR"

Parti büyük bir saldırı altında ama biz bu kumpasların ne olduğunu biliyoruz. CHP, bunlardan korkup geri adım atacak, sinecek, konuşmayacak, teslim olacak bir parti değildir. Normal bir siyasi parti, kaldırdığımız yükün onda birinde ezilir. Ama bu parti Seyit Onbaşı’nın partisidir. Yükten yılmayan, yükü görünce efsaneleşenlerin partisidir. Bu parti, teslim olmayanların, kurşun bitince süngü takanların, süngüye karşı şehadete koşanların ama Çanakkale’yi geçirmeyenlerin, Anadolu’yu teslim etmeyenlerin kurduğu partidir. Onun için yıllarca seçim kazanınca milli irade, milli irade deyip sonra o milli irade kendi aleyhine tecelli edince kirli irade diyenlerin, milli iradeyi baş tacı ederken milli irade böyle tecelli ettiğinde onu alaşağı edenlerin samimiyetsizliğini bu millet görmüştür.

Bu millet kime inanıyor, kime güveniyor, cesaretle dimdik duranların nasıl arkasında duruyor diye bakarsanız Manisa’ya bakın. Yüzde altı oyla çıktığımız yolda yüzde 60 oya bu memleket bizi getiriyorsa tanıyor Özgür Özel kimdir, tanıyor Cumhuriyet Halk Partisi nedir."

"'CUMHURİYET HALK PARTİSİ 100 YIL SONRA YENİDEN İKTİDAR PARTİSİ' ANONSU YAPACAĞIM"

"Bu partinin evlatları doğduğu günden öldüğü güne kadar tanıdığı Cumhuriyet Halk Partisi’ni bugün de bu yağmurun altında yalnız bırakmıyorsa bu işte bir iş vardır. Biz iliğimize, kemiğimize kadar Semih Başkanımla, Besim Başkanımla, Hakan Başkanımla, bütün başkanlarımla, rahmetli Gülşah’la, Ferdi’yle iliğimize, kemiğimize kadar Manisalıyız. İliğimize, kemiğimize kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi var eden tüm değerlere sahip çıkan, aslanlar gibi yan yana duran, kimseden yılmayan, baskıdan korkmayan, şehri için ölmeyi göze alan ama asla teslim olmayan arkadaşlarız. Yan yana, omuz omuza duran neferleriz. Ve bu şehre ya da hangi mevkide duruyorsak o mevkiye bizden daha çok layık olanlar, aha bu meydanın en dibinde en arka duran abimdir. Burada duran kardeşimdir. Buradaki gençlerimdir. Manisa’nın her görüşten insanıdır. Biz biriz, beraberiz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi en güzel, en yüce duygularla selamlıyorum. İyi ki varsınız.

Çok daha güzel günler göreceğiz. 31 Mart 2024 akşamı televizyonlarda, akşam 9’da çıkıp da ‘evet TRT sana 47 yıl sonra bir sürprizim var. Cumhuriyet Halk Partisi TRT ekranlarında yeniden Türkiye’nin birinci partisi’ nasıl dediysem, bir sonraki seçim akşamı da izleyin hemşehrilerim. ‘Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden iktidar partisi.’ Bu anonsu yapacağım. Bu yazıyı yazdıracağım. TRT ekranlarına bu haberi geçecek Anadolu Ajansı, Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı, bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya. İnanın buna, çok güzel günleri hep beraber göreceğiz."