Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası yönetim kurulu ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından hazırlanan ve emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzanın yer aldığı dilekçe, TBMM'ye teslim edilmeden önce sendikanın genel başkanı Zeynel Abidin Ergen ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zenel Abidin Ergen ve sendikanın yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Özel, görüşmeye ilişkin "Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Özel görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve yönetim kurulu üyeleriyle emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmalarından önce bir araya geldik. Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz."
Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve yönetim kurulu üyeleriyle emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmalarından önce bir araya geldik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 9, 2024
Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/1JeaddCXSu