Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası yönetim kurulu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından hazırlanan ve emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzanın yer aldığı dilekçe, TBMM'ye teslim edilmeden önce sendikanın genel başkanı Zeynel Abidin Ergen ile görüştü.

Güncel 09.07.2024 19:25 Giriş: 09.07.2024 19:25

Güncelleme: 09.07.2024 19:37 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: Özgür Özel (X)