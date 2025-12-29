Özgür Özel, Tunç Soyer'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de kooperatif soruşturmasında tutuklu bulunanları ziyaret etti.

Bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret eden Özel, çıkışta kısa bir açıklama yaptı.

Kooperatifçiliği suç olmadığını ve yargılamanın tututksuz yapılması gerektiğini vurgulayan CHP lideri, şunları söyledi:

"Burada kamu zararı var mı yok mu? Kamu zararının olmadığı ortaya çıktı. Haklı mağduriyetler üzerinden bir tartışma yürüyordu. Bu projenin hızla bitirilmesine yönelik bir niyetimiz var. 2027 başında evler teslim edilecek, bunu halletmeye çalışıyoruz. İnşaat maliyetleri 1 yılda neredeyse 10 kat arttı burada bir kötü niyet olmadığı ortada. Ak Parti, 'Kooperatifçilik suçtur' diyor, biz 'Suç değil' diyoruz. Belediyenin cebinden hiç para çıkmadan kentsel dönüşüm yapmak iyi belediyecilik uygulamasıdır. Serbest kalan onlarca arkadaşımızın hangisi kaçtı? Herkes için adalet ve tutuksuz yargılama istiyoruz. Bize her türlü soru sorulabilir."