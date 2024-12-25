Özgür Özel TÜRK-İŞ'in ardından HAK-İŞ ile görüştü

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sendikalarla görüşme yapıyor. CHP MYK’sının ardından izlenecek yol haritasını belirleyen Özel, asgari ücret trafiğinde Türk-İş’in ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile de görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmede şunları söyledi:

“Bugünün gündemi emekçiler açısından yakıcı bir gündem. Başkanla ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Bugün Türkiye’de sözümüze değer veren tüm işçilere şunu söylemek isterim. Sendikasız olduğunuz takdirde, bir başınıza savunmasız ve gelecekten umutsuzsunuz. Sendikanın adı ne olursa olsun örgütlenme, örgütsüz olmaktan çok çok daha iyidir. Bugünkü durumundan menün olmayan tüm emekçilere kendilerine bir sendikalı olma noktasında uzatılan eli tutmalarını, mutlaka sendikalı olmalarını öneriyorum.

Hak-İş de emekçilerin haklarını savunan işçi konfederasyonu. Aslında asgari ücret sendikaların sorunu değil. Sendika olursa asgari ücret olmaz. Hem Türk-İş'e en çok üyeye sahip sendika olarak Asgari Ücret Komisyonu'nda verilen 5 üyelik hakkı sendikaları bu platforma çekiyor.

Malesef Türkiye'de asgari ücret temel ücret oldu. Asgari ücret Türkiye'de yapılan en büyük toplu iş sözlemesi. Bu konuda örgütsüz toplum, örgütlü sendikaların ne tutum alacağına bakıyor. Asgari ücret tartışmaları sırasında Hak-İş'in ortaya koyduğu, tutuma, yaklaşıma ve açıklamalara teşekkür ediyorum."