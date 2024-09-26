Özgür Özel Türkevi'nde: "Türkiye'nin AB'ye üyeliğine Sosyalist Entarnasyonal'in tam desteği son derece önemli"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Özel, şunları söyledi:

"TÜM RESMİ TEMASLARIMIZI TÜREVİ'NİN ŞARTLARI UYGUN OLDUĞU ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş. O günden beri Türkevi adına sahip. Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar.

"AB'YE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE DE TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ KASI BİZİZ"

Sayın Ersin Tatar ile görüştük. Kendisi dün Sosyalist Enternasyonal'de Kıbrıs'la ilgili özel tutumumuza özel teşekkürlerini iletti. Biz de CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğunu ifade ettik kendisine. Türkiye'de siyaset tansiyonuyla, tartışmalarıyla en sert şekilde devam edebilir. Biz Türkiye'nin bugün ana muhalefet partisiyiz. Son seçimlerin birinci partisiyiz, -ümit ediyorum- gelecek seçimlerin birinci ve iktidar partisiyiz ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışına adım attığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Kıbrıs davasının savunusunda da, Türkiye'nin yurt dışındaki ilişkilerinde de, özellikle AB'ye tam üyelik sürecinde de Türkiye'nin en güçlü kası biziz. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİNE SOSYALİST ENTARNOSYANEL'İN TAM DESTEĞİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Bugün için CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş toplantısında hiç itirazsız kayda geçirdiği Türkiye'nin AB'ye üyeliğine Sosyalist Enternasyonal'in tam desteği son derece önemlidir. Bu binalar kalır, iktidarlar gelir, gider; önemli olan Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır. CHP olarak sosyal demokrat kimliğimizden hiçbir şey kaybetmeden ama onun Türkiye'ye nasıl bir güç kattığının da farkında olarak Türkiye, KKTC ve dünyadaki bütün mazlumlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üç gün boyunca en çok üzerinde durduğumuz konu Filistin'di, olmaya devam edecek. Bir kez daha hem ABD hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ayşenur'un İsrail tarafından tek kurşunla başından vurulmasını ve ABD'nin 'Bu yerden seken bir kurşun' diye son derece rahatsız edici tutumunu bir kez daha üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Biz vatandaşımıza sahip çıktık. ABD, İsrail'e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşına sahip çıkamamıştır."

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerin de isminin geçtiği yolsuzluk soruşturması ile ilgili sorulan soruya Özel şöyle cevap verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD'ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz. Böylesi binanın kazandırılması süreci içinde bir jest gördüysek fazlasını ABD'nin Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun para ve pulla ölçülecek bir tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir."