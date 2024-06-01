Özgür Özel: Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız Ekrem İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylarının İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu açıkladı. Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin ise henüz netleşmediğini belirtti.

Siyaset 01.06.2024 15:25 Giriş: 01.06.2024 15:25

Güncelleme: 01.06.2024 15:36 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA