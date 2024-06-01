Özgür Özel: Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylarının İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu açıkladı. Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin ise henüz netleşmediğini belirtti.
Cumhuriuyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.
Özel, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katıldı, daha sonra da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA ÇEKİŞME YOK"
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı konusundaki soru üzerine Özel, "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" şeklinde konuştu.
Özel, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a gerçekleştireceği konuşulan ziyaretin ise henüz netleşmediğini söyledi.