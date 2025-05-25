Özgür Özel: Türkiye bir sivil darbe sürecindedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumdadır. Bundan 1 yıl önce 16 milyon İstanbullu, şehri kim yönetsin diye düşündü, taşındı, son 5 senede yapılan hizmetlere baktı. Sandık başına gittiler ve her seferinde daha fazla oy verdikleri Ekrem İmamoğlu'nu, her iki kişiden birinden fazlasının oyuyla İstanbul'u 5 yıl daha yönetmeye görevlendirdiler" dedi.

"Maalesef biz 1977 yılından beri hiç birinci parti olamamıştık" diyen Özel, şunları söyledi: "İkinciliği, üçüncülüğü, zaman zaman baraj altında kalmayı içimize sindiremesek de kusuru hep kendimizde bulduk. Daha çok çalışmalıyız dedik, özeleştiri yapmalıyız dedik. Gençleşmeliyiz dedik, kadınlara daha çok fırsat vermeliyiz dedik. Dünyada esen rüzgarları doğru analiz etmeliyiz, Türkiye'ye doğru uyarlamalıyız, doğru bir dil kurmalıyız dedik."

"İKTİDAR GELECEĞE DARBE YAPMAYA KALKTI"

"47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı, seçimden sonra 47 ay göstermeleri gerekiyordu" vurgusunu yapan Özel, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı, 47 gün bile gösteremediler. İlk kaybettikleri seçimde, ilk ikinci duruma düştükleri seçimde darbeye giriştiler ve öyle bir darbe tasarladılar ki, darbeler hep mevcut iktidara yapılır, mevcut iktidar geleceğe darbe yapmaya kalktı. İktidara gelecek olana darbe yapmaya, Türkiye'yi gelecekte yönetecek hükümete, cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalktı."

"Buradan Avrupa'daki bütün yoldaşlarımın gözünün içine baka baka söylüyorum" diyen Özel, "Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, siyaseten tutukludur. Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız" ifadelerini kullandı.

'ORTAK MÜCADELE' VURGUSU

'Ortak mücadele ve dayanışma' vurgusu yapan Özel, "Dünyanın başındaki en büyük tehdit; birbiriyle konuşan, birbiriyle dayanışan, birbirinden öğrenen otokratlarla, diktatörlerle muhatabız. Ve onları yenecek olan güç, sadece ve sadece bu salonun üreteceği dayanışmadır" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa çözümleri de küresel çağta olması gerekir. Öyleyse yoksulluğa, savaşa, iklim krizine, emek sömürüsü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele vermek bugün her zamankinden elzemdir."

FİLİSTİN MESAJI

Özel, konuşmasında, "Filistin halkının işgal ve ağır baskılar ardındaki haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da akan kanın durması ve başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde sürdürülebilir bir barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.