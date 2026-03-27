Özgür Özel: "Türkiye'nin dört bir yanında saldırı altındayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saldırı altındayız, daha dün akşam Uşak Belediye Başkanı'mız gözaltına alındı. Türkiye'nin dört bir yanında saldırı altındayız" dedi.

Özel, İstanbul'da, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katıldı.

Kongrede, CHP'ye ve belediye başkanlarına yönelik devam eden soruşturma ve operasyonlara değindi.

CHP'li 19 belediye başkanının tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, "İBB'ye dahi seçilmiş belediye başkanına kayyum atama niyetiyle operasyon yapılmıştır" diye konuştu.

İBB'ye yönelik operasyonların ardından yaşananları anlatan Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"19 Mart 2024 tarihidir. Biz Türkiye'yi buna karşı direnmek için mücadeleye ve sokaklara davet ettik.

İstanbul'da 10 gün süreyle her eylemi yasakladılar. O binaya atadıkları kayumu oturtmak istediler. Bizim çağrımıza onlar yasaklarla cevap verdiler. Oraya ilk hareket edenler üniversite öğrencileriydi.

"BU BASKIYA KARŞI VERİLEN MÜCADELEYİ DUYSUN"

Türkiye'de bir tarih yazılıyor. Saldırının en şiddetli ama direncin de en yüksek olduğu tarihi ana şahitlik ediyoruz.

Saldırı altındayız, daha dün akşam Uşak Belediye Başkanı'mız gözaltına alındı. Türkiye'nin dört bir yanında saldırı altındayız.

Erdoğan bu kararları alan adamı şimdi Adalet Bakanı yaptı. Bunu ülkelerinize, bütün gençlere anlatın. Bu baskıya karşı verilen mücadeleyi duysun, bilsin."

Ayrıntılar geliyor...