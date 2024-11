Özgür Özel: Türkiye’de nitelikli eğitime ulaşmak sınıfsal bir soruna dönüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen ‘Öğretmenler Günü Buluşması’na katıldı.

Özel, yaptığı konuşmada, "Öğretmenler Günü’nü her yıl kutluyoruz, ben her Öğretmenler Gününde öğretmenime, ilkokul öğretmenime mutlaka giderim. Bugün burada olacaktı, 10-15 gün önce talihsiz bir kaza geçirdi. Bir kırık oluştu kalçasında. Buraya gelmeden önce tabi onunla birlikte hem kardeşimin öğretmeni, hem benim öğretmenim Semra öğretmenimiz geldi, burada. Annem ve babam burada. Bornova Anadolu Lisesi’ndeki öğretmenlerim burada, Almanca öğretmenimden kimya öğretmenime kadar, edebiyat öğretmenimden vatandaşlık bilgisi öğretmenime kadar… Bütün öğretmenlerim adına 23 öğretmenimiz buradalar” dedi.

"Maalesef, bugün Türkiye’de nitelikli eğitime ulaşmak sınıfsal bir soruna dönüştü" diyen Özel, "Çoğu sınıfın öğretmeni yok. Ama sınıfların artık çocukları var ve aldıkları eğitim var. Eğer anne ve babanın ekonomik gücü, ailenin ekonomik gücü çocuğu özel okula yollamaya yetiyorsa, orada başka bir eğitim alınıyor. Yetmiyorsa orada dünya kadar sorunla ki içinde sağlık sorunları da dahil olmak üzere uğraşılmak zorunda kalınıyor. Bakanlık bile ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının başarıda etkili bir faktör olduğunu raporlarına yazıyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLET OKULLARINDAKİ EĞİTİMİN KALİTESİNE GÜVENİLMİYOR"

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Devlet okullarındaki eğitimin kalitesine, istisnai ve çok özel köklü kurumlar, çok özel geleneği olan okullar ya da o okuldaki öğretmenlerin çok özel gayretlerine toplumdan gelen karşılıklar ve desteklerin yarattığı mucizeleri, istisnai mucizeleri bir kenara bırakırsak, devlet okullarındaki eğitimin kalitesine maalesef kimse güvenmiyor. Özel okul ücretleri ise artık karşılanamaz durumda ve artık küçücük öğrencilerin ailenin ekonomik durumu kötüleştiği için, bundan iki yıl önce gidebildiği, gönderebildikleri okullara çocuklarını gönderebilecek gücü kaybettikleri için küçücük çocukların yaşadıkları yeni travmalarla uğraşmak zorundayız hep birlikte. Eğitim sistemi yapboz tahtasına dönmüşse, öğretmenler hak ettiği değeri görmüyor, hak ettiği ücreti almıyorsa ve siyaset de buna çözüm bulamıyorsa, tedbir almıyorsa artık yeni bir siyasetin, sosyal demokrat bir siyasetin hattının önerecekleri şeyler var."

"MADEM ATAMAYACAKTIN, NİYE OKUTTUN?"

Atanmayan öğretmenlerin sorunlarına değinen Özel, şunları söyledi: "Bu iktidar gelmeden önce de vardı atanmayan öğretmen sorunu. Sayıları 68 bindi. Sayın Erdoğan, her kürsüye çıktığında rahmetli Ecevit’e, ‘Madem atamayacaktın, ne diye okuttun be adam’ derdi. Şu anda sayı 1 milyona ulaşmış durumda. Rahmetli Ecevit hakkın rahmetine kavuştu, şimdi yok. Ama Ecevit adına soralım. Madem atamayacaktın, 1 milyon öğretmeni niye okuttun be adam? Kendi deyişinle."

"1 milyon öğretmenin diplomasını kapıp kaçmaya çalışıyorlar" vurgusunu yapan Özel, "Şöyle yapacaklarmış, her yıl Milli Eğitim Akademisine, emekli olacak öğretmen kadar öğrenci alacaklar. Yani 20 bin - 23 bin - 25 bin. Bunları iki yıl daha okutacaklar. İzleyecekler. Yaşam tarzına bakacaklar. Ne yiyormuş, ne içiyormuş, nereye gidiyormuş, ne yapıyormuş? Elediklerini eleyecekler. Kafalarına göre gördüklerini, kendilerine münasip gördüklerini alacaklar. İki yıl sonra atayacaklar. Tamamı geçse 20 bin kişi. Geriye kalan 980 bin kişi, öğretmen değil artık" ifadelerini kullandı.