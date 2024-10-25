Özgür Özel, TUSAŞ'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret edecek.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve saldırıya tesislerine yapılacak ziyaret bugün (25 Ekim Cuma) saat 16'da gerçekleşecek.

"SİYASETE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR" DEMİŞTİ

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı PKK üstlenmişti, saldırıda 22 kişi de yaralanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, saldırıya ilişkin açıklamasında "Terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur" ifadesini kullanmıştı