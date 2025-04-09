Özgür Özel, tutuklu gençlerin aileleriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, protesto ve eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle buluştu.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alınmıştı.

Toplam 301 genç cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.

Özel, tutuklu öğrencilerin aileleriyle bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Özel bugün daha önce de ocak ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etmişti.