Özgür Özel, tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker’i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker’i Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

CHP Lideri Özel, bir saati aşkın süren görüşmenin ardından kentten ayrıldı. Özel'in ziyareti esnasında CHP Düzce İl Başkanı ve örgütü de infaz kurumu önünde hazır bulundu.