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Özgür Özel, 'üç fidanın' anmasına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 53 yıl önce idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarları başındaki anmaya katıldı.

Güncel
  • 06.05.2025 11:06
  • Giriş: 06.05.2025 11:06
  • Güncelleme: 06.05.2025 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, 'üç fidanın' anmasına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 53. yıl dönümündeki anmaya katıldı.

Anma töreni, üç devrimcinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında yapıldı.

Anmaya Özel'in yanı sıra CHP'li milletvekilleri ve gençlik kolları da katıldı.

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