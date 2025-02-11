Özgür Özel üçlü görüşmenin detaylarını açıkladı: 23 Mart'ta ön seçime gidiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı’na, Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasıyla ilgili konuşarak başladı. Facianın üzerinden 21 gün geçtiğini belirten Özel, sorumluların halen açığa çıkarılmamasına tepki gösterdi. Yangın faciası yaşanırken AKP’nin Ankara’da il kongresi gerçekleştirilmesiyle ilgili de konuşan Özel, faciadaki gerçek ölüm sayısının açıklanması için AKP’nin kongresinin bitmesinin beklendiğini savundu. Özel, faciada sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulması için ise AKP’nin büyük kongresinin gerçekleştirileceği 23 Şubat’ın beklendiğini kaydetti.

Özel, kaçak içki nedeniyle yaşanan ölümlere de değindi. CHP’nin, beş kişiden oluşan bir heyet görevlendirerek konuyu titiz şekilde takip ettiğini belirten Özel, sahte içki nedeniyle gerçekleşen ölümlerin TBMM çatısı altında oluşturulacak bir komisyon tarafından araştırılmasına yönelik tekliflerinin reddedilmesini de eleştirdi.

KAÇAK İÇKİDEN ÖLÜMLER

AKP’nin, “Hükümete dokunmayacak konularda” komisyon kurduğunu kaydeden Özel, şunları söyledi:

“Sahte içki ile yaşanan ölümlerinin tamamının bir ucunun yoksullukta olduğunu biliyoruz. Türkiye’de 70’lik rakı 361 TL, ÖTV ve KDV’si ile 960 TL. Devlet, 100 TL’lik içkinin 62 TL’sini vergi olarak alıyor. Bu vergi, ideolojik vergidir. Bu vergi, yaşam şekli tercihi vergisidir. İçkiyi içilemez ya da içildiğinde vahşi bir verginin ödendiği bir tüketim malzemesi olarak görüyorlar. Meseleyi ideolojik gördükleri için hırsla vergi alıyorlar.”

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ikinci yıldönümüne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Depremin üzerinden geçen ikinci yıla karşın deprem bölgesinde duyduklarından utandığını ifade eden Özel, iktidarın, “Şubat 2024’te depremzedeler sokakta kalmayacak” sözünün tutulamadığını vurguladı. Deprem konutlarının ancak yüzde 50’nini tamamlanabildiğini dile getiren Özel, 100 depremzedenin 70’inin henüz konutlarına kavuşamadığının altını çizdi.

ERDOĞAN'A TEKLİF

BirGün’ün gündeme getirdiği AFAD verileriyle ilgili de konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatay’da bugün 218 bin kişi konteynerde yaşıyor. Kentte, 100 kişiden ancak beşi eve girebilmiş. Sayın Erdoğan, sokağa çık dedim çıkmadın, pazara gel dedim gelmedin. Bu sefer, seninle birlikte konteyner kentleri gezmeyi teklif ediyorum. Var mı cesaretin?”

“TRUMP’I ELEŞTİRECEK CESARETİ YOK”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Devlet Başkanı Trump'ın Filistin ile ilgili sözlerine kayıtsız kalmasıyla ilgili de değerlendirme yaptı. Trump’ın sözlerinin sorulduğu Erdoğan’ın, “Konuşmaya değer bir şey yok” dediğini belirten Özel, “Netahyahu’nun sözlerini eleştirebiliyor. Erdoğan’ın Trump’ı eleştirecek cesareti yok” diye konuştu. Özel’in, CHP’nin Filistin davasıyla ilgili, “Bizim durduğumuz nokta Deniz Gezmişlerin noktasıdır” sözleri ise salondan büyük alkış aldı.

BİRGÜN'E YAPILAN OPERASYONA TEPKİ

Özel, BirGün Gazetesi yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Cumartesi günü BirGün Gazetesi'nden sevgli Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'i gözaltına aldılar. Bu seyyar giyotinin İstanbul'da yaptıklarından sonra zulüm Ankara'daki gazetecilere sıçradı. Sabah Gazetesi, muhabirinin paylaştığı fotoğrafı haber yapmış. BirGün Gazetesi de o fotoğrafı almış, başlıkta 'yandaş Sabah' demiş, e yandaş. Öyle değil mi? 'Seyyar giyotini' de benim ifadem olarak tırnak içine almış. Bu yüzden 3 gazeteciyi gözaltına aldılar, neredeyse tutukluyorlardı. Bu sabah da güne seyyar giyotinin gıcırtılarıyla uyandık. Yeni bir şafak operasyonuyla parti meclisi üyelerimiz ve bazı parti yöneticilerimiz gözaltına alındı. Sen bizim iktidarımıza karşı nasıl belediye kazanırsın operasyonu bu. Cürmün kadar yer yakarsın."

BELEDİYELERE OPERASYON

CHP lideri Özel'in, belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla ilgili değerlendirmesi ise şöyle oldu:

"Muhafazakar mahallelerde oy getirebiliyorsa budur kent uzlaşısı. Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil, burada cezalandırılan İstanbul’un iradesidir. ‘Siz bütün demokratlar birleşip, benim gibi otokratları yenerseniz sizi yakarım’ diyor. Cürmün kadar yer yakarsın."

KURULTAY TARTIŞMASI

Özel, “Şaibeli kurultay” iddialarıyla ilgili de sert ifadelere imza attı. CHP'nin, genel başkanının çoklu bir yarış ile seçilebildiğinin altını çizen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“CHP, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, demokratik yollarla genel başkanını değiştirdi. Bununla gurur duyuyoruz. AKP'de nedir durum? Manisa’nın bir ilçesinde ilçe başkanına ikinci bir rakip çıkarsa, reisin talimatıyla aday sayısı bire indiriliyor. AKP’nin kurultayları şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi? Meczubun biri Bursa İl Başkanımıza hakaret etmiş, o da ondan şikayetçi olmuş. Dosya, iftira atanın yargılandığı dosya. Bursa’dan dosyayı Ankara’ya çekmişler, dosyayı bir yıl tutmuşlar, şimdi gündeme getiriyorlar. Saray’ın bir medya planlaması var. Medya planlamasında, dün akşam planlanan Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın katıldığı üçlü zirvede çıkan kriz, birbirine düşen bir CHP idi. Planlamaları buydu. Ama medyaya herkesin yüzünün güldüğü bu fotoğraf düştü. Türkiye'nin gündemine bu fotoğraf düşünce, medya planlamasına CHP’de krizden, CHP’de kendince şaibeli kurultay yalanına döndü. Tayyip Bey, yıllardır bunu söylüyor.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Kamuoyunda erken seçim talebinin giderek yükseldiğini belirten Özel, “Erken seçim” talebini yineledi. CHP’nin parti programı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Özel, “Erken seçimin hazırlığı erken olur, erken seçimin adayı erken açıklanır” dedi. CHP’nin 2014, 2018 ve 2023 seçimlerinde adayını geç açıkladığını ve seçimlere yaklaşılırken krizler yaşadığını ifade eden Özel, “Biz ders aldık” diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimle ilgili şunları aktardı:

“Bir demokrasi şölenini başlatmaya, adayımızı kazanacak güçte olan adaylar içinden son sözü örgütümüze sorarak seçeceğimizi söylemiştik. Yarışa katılım şartlarını Meclis grubumuzun belirleyebildiği ve partimize üye olmuş herkesin gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirlemede sözü olacağına işaret etmiştik. Kararlı adımları atmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yavaş ve İmamoğlu ile önemli bir toplantı yaptık. Toplantının sonundaki fotoğrafı gördünüz. Başkanlarımızla yaptığımız o görüşmede vardığımız sonuçları birinci ağızdan ben söylüyorum. Mansur Bey de yılmış bu tartışmadan."

ÜÇLÜ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?

Görüşmede, partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye’ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusunda fikir birliğine vardık. Sayın Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi ve ‘Hepsi bizim partililerimiz, elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız’ diye ekledi. Ön seçim dahil tüm bu süreçlerin ortak akıl ile yürütülmesi ve bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda ortaklaşıldı. Partide bir kaos arayanlar, önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Her iki belediye başkanımızın gösterdiği birlik beraberlik mesajı suni bir görüntü değildir. Partimizin bir ve beraberliği, birlik görüntüsünün bozulmaması için başkanlarımızın olağanüstü çabalarına teşekkür ediyorum.

SEÇİM 23 MART’TA

CHP lideri Özel, ön seçim takvimiyle ilgili de şunları paylaştı:

“11 Şubat, takvimin birinci günüdür. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Türkiye’nin bütün kesimlerini CHP'nin adayını belirlemekte görev almak üzere CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince, Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim ile belirleyeceğiz.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: MEYDAN OKUYORUZ

Konuşmasının sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, şu şekilde konuştu: