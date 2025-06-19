Özgür Özel-Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi: "Normal bir Türkiye fotoğrafı yaşamıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortak açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki genel başkan, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinde bulunduğu döneme ilişkin desteklerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etti.

Özdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Normal bir Türkiye fotoğrafı yaşamıyoruz.

Bu kadar çok milletvekilini ben meclis genel kurulunda gördüm.

Anayasa'nın 10'uncu maddesinin tekrar yürürlüğe girdiği bir Türkiye'ye sadece muhalefetin ihtiyacı yoktur, iktidarın da ihtiyacı var.

Vermmiş oldukları destekten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tekrar teşekkür etmek istiyorum."

ÖZEL'DEN İYİ PARTİ GERİLİMİNE YANIT

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özgür Özel, "Müsavat Bey'in açıklamalarını takip ettim. Ben Meclis tarihinde grup başkanvekilliği yapan iki kişiden birisiyim. Dün akşam yaşananları dikkatlice sonradan izleme imkanım oldu. Meclis'te dün akşam zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl'ün Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunun ne benden ne partimizden farklı olmadığı açıkça ortadadır." dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Bir bütün istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş. Muhalefetin böyle olaylardan dolayı tartışmasının bir kişiyi memnun edeceğini unutmamak lazım. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"VARANK MECLİS'İ KENDİ SEVİYESİNE ÇEKTİ"

TBMM'de zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen torba yasanın görüşmelerinde AKP'li Mustafa Varank ve Nebi Hatipoğlu'nun CHP'li milletvekillerine saldırıması üzerine sorulan bir soruyu da yanıtlatan Özgür Özel, "Bundan 3 yıl önce aynı şey olmuş ve zeytinliklerle ilgili yasa geri çekilmişti. Bugün de Varank yine Meclis'e geldi ve kendi seviyesine çekti" ifadesini kullandı.