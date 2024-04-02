Özgür Özel, Van seçimleri için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bölgede inceleme yapmak için heyet görevlendirdi.

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ANKA