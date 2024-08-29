Özgür Özel ve Cemil Tugay Dilruba’yı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İzmir’de verdiği bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Genel Başkan Özgür Özel, cezaevi çıkışında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili de eşlik etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalar yapan CHP Lideri Özgür Özel, “Cezaevlerinin önünde haksız tutukluluklara karşı ziyaretler, çıkışında açıklamalar Türkiye’nin hak ettiği şeyler değil. 33 yaşındaki genç bir kadın gördüğü muameleyi hak etmiyor. Bizim de bu işlerle uğraşmak yerine Türkiye’nin diğer sorunlarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Dilruba’yı cezaevinde ziyaret ettim. Dilruba’nın tutukluluğu, baştan sonra hukuksuzluktur. Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun, herkesin şiddete başvurmama kaydıyla düşüncesini açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, siz despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz, iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki sizi yıkacakmış diye ona karşı en olağandışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklama kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan neredeyse bir aya varacak sürede kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeğe yeltenmek tamamen yönetimdeki savrulmanın ifadesidir. Bundan başka bir şey değil” diye konuştu.

"SERBEST KALACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

Özel, “Dilruba ile görüştüm. Kendisi ne söylediğini ne söylemediğini biliyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajı, orada ne kastettiğini, gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra içerde geçirdiği her dakika hukuksuzken biz 3 Eylül’de günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisi de bunu ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101’inci kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi Şevval Sam’ı çok sevdiğini, en çok istediğinin Şevval Sam’ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz Dilruba’nın bu isteğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız" dedi.

Özel, "Hukukçu arkadaşlar da, kendisi de hukukçu olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tutuksuz yargılanması gerekir diye benzer bir açıklama yapmış. Zaten tutuklamayı gerektirecek bir şeyle yargılanmıyor. Çok açık ortada. Ben dün Dilara ile konuşmuştum. Dilara başörtüsünden dolayı talep ettiği bir görevde bu görevi alamazsın, seni böyle bir görevi kongrede sana veremeyiz diye bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştı. Şüphesiz Diş Hekimleri odasının açıklamaları, yaklaşımları son derece kıymetli. O ayıba, o ayrımcılığı ortak olmadıkları ve ne kadar mesafeli olduklarını ifade ettiler. Ben Dilara’yı da 9 Eylül’e davet etmiştim, Dilruba’yı da davet ettim. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin kurucu partisidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek partidir. Ümit ediyorum 101’inci kuruluş yıldönümünde davetliler içinde geçmişte pek çok mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri olacak” ifadelerini kullandı.