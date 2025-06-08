Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ferdi Başkanımızı ziyarete geldik. Ekrem Bey'in selamlarını, geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan, bütün Manisalılar nöbet tutuyor. Eşi ile görüştüm şimdi, sürekli dua ediyor. Biz de ona dualarımızı iletiyoruz. İnşallah en yakın zamanda hem Manisalılara hem de bize kavuşur, ailesine kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte..." ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE BİR SÖZLEŞMEYE ŞAHİT OLDUK"

Özgür Özel ise, "Dün öyle bir tesadüf ki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanımız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti birlikte buraya geldiler. Biraz önce ilaç teslim edildi. Herhalde bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğunu gösteren çok önemli emarelerden bir tanesi. Her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir mucize, bir ilaç, bir dua... Çok sayıda belediye başkanımız burada, ziyaret ettiler. Dilek Hanım hem ailenin hem Ekrem İmamoğlu'nun iyi dileklerini getirdi. CHP tam kadro hem Ferdi Başkan ile hem de Manisa'nın iradesi ile dayanışma gösteriyorlar.

İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak. Hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edeceğimiz günler gelsin" şeklinde konuştu.

"YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin X hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.