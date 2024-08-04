Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu olimpiyatlar için Paris'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olimpiyatlar için Paris’e gidecek. Özel ve İmamoğlu, 6 Ağustos Salı günü A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasını da izleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olimpiyatlar için Paris’e gidecek.

2036 Olimpiyat Oyunları’na İstanbul’un ev sahipliği için Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore ve Katar ile yarışan Türkiye’nin tanıtımı amacıyla Paris’te organizasyon yapıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtım için 6-9 Ağustos’ta Paris’te olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 6 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçını izlemek için yarın 23 yaşındaki kızı İpek Özel ile birlikte Paris’e gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Paris'teki programı açık uçlu planlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale kalırsa, Özel’in bu maçı da izlemesi bekleniyor. Ziyaretin uzaması durumunda, İmamoğlu’nun Palais Galliera’daki programa katılabileceği öğrenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasını Ekrem İmamoğlu da izleyecek.

İstanbul'un tanıtım etkinlikleri 7-8 Ağustos’ta yapılacak. İstanbul'un tanıtımı amacıyla moda müzesi Palais Galliera'yı kiralayan İBB’nin tanıtım çalışmaları, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iki gün ile sınırlanmıştı. Türkiye’nin olimpiyatlara ev sahipliği için yarıştığı diğer ülkeler ise tanıtımlarını 2024 Paris Yaz Olimpiyatları süresince, 15 gün sürecek şekilde yapıyor.

İSTANBUL TANITILACAK

Paris’in Moda Müzesi olarak da anılan ve oldukça prestijli binalarından Palais Galliera’yı İstanbul Belediyesi Türkiye’nin tanıtımı için Paris Belediyesi’nden kiraladı. Binanın hazırlıkları da iki gün öncesinde başlayacak. 19’ncü yüzyıldan kalma tarihi bina, Paris’in şıklığıyla tanınan 16’ncı bölgesinde ve Türkiye Büyükelçiliği’ne de yakın konumda bulunuyor.

1977’den bu yana Paris Belediyesi’nin idaresindeki binada İBB hem spor hem de kültür ve sanat alanında sergi düzenleyecek. Türkiye’nin 100 yıllık spor tarihi ile ilgili serginin yanı sıra kültür ve sanat sergileri de açılacak. Sporu konu alan sergide 2027 Avrupa Olimpiyatları'na ev sahipliği yolunda Türkiye’nin hazırlıkları da aktarılacak.