Özgür Özel ve koruma müdürü konuştu: "Tartıştıranlar Kemal Bey’in dostu değil"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam araçlarının partiye iadesi ve korumalarının yemek ücretlerine dair tartışma devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Konuya ilişkin Sağıroğlu, "Bizim, Parti Genel Merkezi'nden yemek talebimiz yok. Ayrıca Parti binasına girişimiz de kartlarımız iptal edildiği için mümkün değil. Sadece, Sayın Kılıçdaroğlu'nun makam şoförü partinin kadrolu elemanı. Parti çalışanı ile devlet memuru karıştırılmamalı. Partinin tahsis ettiği iki aracı talimat üzerine iade ettiğimiz için şoför de partiye döndü. Bizim, dün olduğu gibi bugünde araç-yemek diye bir sorunumuz yok," dedi.

Özgür Özel ise "Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun koruma Müdürünü aramış. 'Ankara dışındayken tamam ama Ankara içindeyken çok yakınsınız nöbetleşe gelip merkezde yiyebilirsiniz ya da paket olarak yollayabiliriz' diyor. İl dışına gittiklerinde şoförün, korumaların harcamalarının hepsini ödüyoruz. Biz bunu deyince oradaki bazı arkadaşlarımız 'Vayy korumaların yemeğini kesiyorlar' deyip koruma aracını, makam aracını getirip 'Hiç birini istemiyoruz' deyip iade ettiler. Bu olacak iş değil" diye konuştu.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu'na sordum. Sağıroğlu, 'Bizim, Parti Genel Merkezi'nden yemek talebimiz yok. Ayrıca Parti binasına girişimiz de kartlarımız iptal edildiği için mümkün değil. Sadece, Sayın Kılıçdaroğlu'nun makam şoförü partinin kadrolu elemanı. Parti çalışanı ile devlet memuru karıştırılmamalı. Partinin tahsis ettiği iki aracı talimat üzerine iade ettiğimiz için şoför de partiye döndü. Bizim, dün olduğu gibi bugünde araç-yemek diye bir sorunumuz yok. Bu konu çok yanlış anlatıldı. Araçları gönderdiğimiz öğrenilince, sıradan vatandaşlarımızdan bile bize araçlarını tahsis etmek isteyenler oldu' bilgisini verdi.

"MASRAFIMIZ AZALIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla araçların çekildiği izlenimi verildi. Bu gelişmeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sordum. 'Bütün samimiyetimle söyleyeyim' dedi ve süreci şöyle anlattı:

'Yaptırdığımız anketlere çok para verdiğimiz için son iki ayda maddi yönden sıkıntı olduğu belirtildi, 'Hem sizin korumalar hem Kemal Beyin korumalar Ankara'dayken yemek faturası getiriyor. Sizin ki biraz daha az, Kemal Beyin biraz daha çok olmak üzere acayip yemek faturaları ödüyoruz. Sonradan öğrendik ki korumalar ofiste duruyor, ama yemeğini parti ısmarlıyor. Bakın Ankara dışında anlıyorum ama bu partide yemek çıkıyor. Sizin korumalar üçüncü katta, Kemal Beyin korumaları da bir kilometre ötede ofiste oturuyorlar. Eski il başkanımızın yemek fabrikasından maliyetine yemek geliyor. Kemal Beyin koruma müdürünü ben arasam, sizinkini de siz arasanız da yemeği buradan yesinler. Masrafımız azalır' dedi.

"'HİÇ BİRİNİ İSTEMİYORUZ' DEYİP İADE ETTİLER"

Ben bu işe karışmayacağımı söyledim. Genel merkezdeysek ben de, özel kalemimde karavanadan yiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat, Kılıçdaroğlu'nun koruma Müdürünü aramış. 'Ankara dışındayken tamam ama Ankara içindeyken çok yakınsınız nöbetleşe gelip merkezde yiyebilirsiniz ya da paket olarak yollayabiliriz' diyor. İl dışına gittiklerinde şoförün, korumaların harcamalarının hepsini ödüyoruz. Deniz Bey'e bir araç verilmedi bu partide.

Biz bunu deyince oradaki bazı arkadaşlarımız 'Vayy korumaların yemeğini kesiyorlar' deyip koruma aracını, makam aracını getirip 'Hiç birini istemiyoruz' deyip iade ettiler. Bu olacak iş değil.'"