Özgür Özel ve Nurcan Zeyrek, Manisa’da taziyeleri kabul etti

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: YASİN KABADAYI & RECEP TUNAHAN GÜLER

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının üçüncü gününde, Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile Manisa’da taziyeleri kabul etti. Özel ve Nurcan Zeyrek’e, Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, amcası Arif Zeyrek ve kız kardeşi Özlem Zeyrek'in yanı sıra Özel’in eşi Didem Özel, CHP’nin Manisa milletvekilleri de eşlik etti.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, dün son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler bugün de Fatih Sergi Salonu’nda kabul edildi.

Taziye sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek'e, Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek, amcası Arif Zeyrek ve kız kardeşi Özlem Zeyrek'in yanı sıra, Özel’in eşi Didem Özel ile CHP’nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu’ndan taziye

Taziyeye, Manisalı yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok siyasi partiden isim de katıldı. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Özel’e ve aileye taziyede bulundu. Siyasilerin yanı sıra STK ve oda temsilcileri de CHP Lideri Özel’e taziye dileklerini iletti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfedearasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, aileye ve Özel’e başsağlığı diledi.

Taziyeye Manisalı vatandaşların katılımı oldukça yoğun oldu. Sergi salonu önünde yüksek hava sıcaklığına rağmen sıra bekleyen Manisalılar yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, gözyaşları içinde Zeyrek için dualar okudu. Kaldıkları huzurevinden izin alarak kendi başlarına taziyeye gelen yaşlı kadınlar dikkatleri çekerken, motosiklet kulübü Manisa Riders’ın katılımcıları da taziyeye katılanlar arasındaydı.

Taziyeler, son gününde yarın saat 13.30’da devam edecek. 18.00’e kadar sürecek olan taziyenin ardından Hatuniye Camii’nde Zeyrek için mevlid okutulacak.