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Özgür Özel ve Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Güncel
  • 23.01.2025 23:46
  • Giriş: 23.01.2025 23:46
  • Güncelleme: 23.01.2025 23:48
Kaynak: ANKA
Özgür Özel ve Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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