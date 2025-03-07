Özgür Özel 'Vedat Milor' soruşturmasını canlı yayında öğrendi, şaşkınlığını gizleyemedi

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret etmesi ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşması sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vedat Milor'a yönelik soruşturmayı NOW TV'deki programda öğrendi.

Soruşturma haberi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var" dedi.

Özel, "Şimdi, bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYA TEPKİLER

Vedat Milor'a soruşturma açılması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kişi, soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Trajediden komediye doğru evrilen bir iktidar filmi … https://t.co/BUjuyOI3ai — Alper Taş (@alper_tas) March 7, 2025

Kent Lokantalarının reklama ihtiyacı yok, 81 il 922 ilçede talep gören bir sosyal belediyecilik fenomeni. 86 milyon Kent Lokantası’nı biliyor, destekliyor.



Değerli @vedatmilor ‘un de reklam yapmaya ihtiyacı yok. Bu ülkede yaşayan, seven bir insan olarak sosyal belediyecilik… pic.twitter.com/smLc9p0Uvt — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) March 7, 2025