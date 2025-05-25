Özgür Özel: Vesayet rejimi kurmanın peşindeler

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi.

Mitinge yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Yurttaşlar, "AKP halka hesap verecek", "Hak, hukuk, adalet" sloganlarını attı.

Mitingde açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İstanbul'u 3 kez halkın oylarıyla kazanan Ekrem Başkanımız bugün hukuksuz biçimde susturulmak isteniyor. Ancak biz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umududur" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Bozbey'in açıklamalarının ardından CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Burası Silivri, sevgili Bursa; sizden sadece birkaç yüz kilometre uzakta. Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart’tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor. Şeyh Edebali’nin müjdelediği gerçekleşmiş rüya, Bursa… Adaletin bittiği bu zindandan, tarihimizde adil bir memleket ülküsünün filizlendiği şehre sesleniyorum: Milletimiz, tüm bu yapılanların sebebini de yapanların niyetini de çok iyi biliyor. Ve bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor, bir adım bile geriye çekilmiyor. Hür iradesine, adayını seçme özgürlüğüne yapılan bu yargı darbesini vicdanında çoktan mahkum etti. Ve bunu yapanları da yine vicdanında mahkum etmeye devam edecektir. Çünkü milletimiz, adaletin mülkün temeli olduğuna iman etmiştir. Devletin, ancak adalet üzerinde yükselebileceğine iman etmiştir. Ve yine bu millet bilir ki, adalet ancak hakkaniyetle, ehliyetle ve vicdanla ayakta durur. İşte bugün, bu temellerin yeniden sarsılmaması için buradayız. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin elleriyle kurduğu şehir, medeniyetin beşiği, devlet aklının merkezi Bursa, unutma! Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur. Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hâlâ içimizdedir, içinizdedir Bursa. Korkma. Birbirine yaslan, ayağa kalk. Tarihin ‘Bu adaletsizliğe son veren şerefli insanlar’ diye yazacakları arasına katıl. Tanpınar’ın Bursa’yı anlatırken, hüzün ile teselliyi bir arada hatırlatan sözlerini hatırla Bursa: ‘Tarih boyunca hangi felâketlere mâruz kalırsa kalsın, hep kuruluş çağının ruhunu korumuş’ şehirdir burası. Kuruluş çağının ruhunu korumak, canlandırmak, yeniden inşa etmek zamanı. Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak."

ÖZGÜR ÖZEL: KALE SİYASETİ GERİDE KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "İktidar partisi yıllarca Bursa'nın sahibi gibi davrandı. Bursa AK Parti'nin kalesi dediler. 31 Mart'ta millet 'bir dur bakalım' dedi. Ve dedi ki; 'ben kime görevi verirsem o yönetir.' Yıllarca yönettiniz. 47 yıldır Bursa sağ partilerin, 47 yıldır Bursa bizim dışımızdaki partilerin başkanlarınca yönetildi. Sorunum var, çözüm istiyorum ve görevi Mustafa Bozbey'e veriyorum dedi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Artık öyle kaleler kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Artık Bursa ne Tayyip Erdoğan'ın, ne AK Parti'nin kalesidir. Artık Bursa milletin kalesidir."

"19 MART SEÇME HAKKINA DARBEDİR"

"Demokratik seçimleri, yani sandığı ortadan kaldırmanın ve bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler" diyen Özel, şunları söyledi: "19 Mart sizin seçme hakkınıza yapılan bir darbedir. 19 Mart tarihinde yapılan iş, bir önceki yerel seçimin kazanına darbe olmanın yanında, bir sonraki genel seçimin cumhurbaşkanı adayımıza ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbedir."

Özgür Özel, "Bir sonraki cumhurbaşkanını ne başsavcılar, ne siyasetçiler, ne askerler, ne başka bir vesayet kurumu, bir sonraki cumhurbaşkanı bir irade belirler; o da milletin iradesidir" vurgusunu yaptı.

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Erdoğan bugün de çıkmış sadece kendisinin gördüğü, varlığına kimseyi inandıramadığı bir ahtapottan, kollarından bahsediyor. Diyor ki, 'Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini mi?' diyor. Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız. Bana diyor ki, 'Ekrem Başkanın peşinden gitme, sen posta güvercini misin?' Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den olsa olsa barış güvercini olur, bu ülkede kardeşliği getirir, eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa'ya getirir. Söz veriyorum size. Bana soruyor 'Kefil olur musun?' diye. Ben Ekrem Başkana da, bütün arkadaşlarımıza da kefil olurum. Ben İlker Başbuğ'a kefil oldum, ben Mehmet Haberal'a kefil oldum, ben Mustafa Balbay'a kefil oldum. Ben Türkiye'nin onurlu, şerefli, Atatürkçü subaylarına kefil oldum. Benim kefil olduklarım alınları ak, başları dik bugün meydandalar. Senin kefil olduğun Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı Amerika'ya."

TRT ÇAĞRISI

Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "Sen bu savcının iftiralarına güveniyorsan ben de arkadaşlarımın masumiyetine güveniyorum. Gel, milleti hakem yapalım. TRT'ye canlı yayın yetkisi verelim. Bütün yargılamaları TRT'de yapalım. İftira da duyulsun, cevapları da verilsin" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Temmuz geliyor. Bütün işçi örgütleri ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran, hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER VATANDAŞ İÇİN EŞİTLİK İSTİYORUZ"

PKK'nin fesih kararını açıkladığı yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Soruyorlar 'Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün, terör bitsin. Yürekten destekliyorum. Hem Terörsüz Türkiye'yi istiyoruz, hem gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz, gençler için vizesiz Avrupa istiyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle her vatandaş için demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz" diye konuştu.