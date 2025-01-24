Özgür Özel, yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporunu paylaştı: Sorumlular ortada

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı rapora göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri" 'sorumlu' olarak gösterildi.

Raporda, "Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren" 'kusurlu' bulundu.

"YANGIN 4'ÜNCÜ KATTA ÇIKTI"

Özgür Özel, raporda Bolu Belediyesi'nin isminin geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı rapor şöyle: