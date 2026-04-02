Özgür Özel yanıtladı: 22 milletvekili istifa edecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından iktidara yaptığı ara seçim çağrısı ve 22 milletvekilinin istifa etme iddiası hakkında "22 milletvekili istifa edecek, AK Parti direnecek. Öyle değil, mevzuat açık" dedi.

Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyonun ardından yaptığı ara seçim çıkışı ve 22 milletvekilinin istifa etmesi iddiası hakkında Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Temel stratejilerinin seçim sandığını getirmek olduğunu belirten Özel, "Anketlerde yüzde 65, ‘CHP’lilere yapılanlar haksızlık’ diyor. Bunlar ise kamu yayıncılığı yapanlar da dahil bütün medyalarıyla iftiraya devam ediyorlar. Anketlerde görünen durumu milletin gözünün önüne getirecek bir adım atmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu hamlelerinin iktidar için güven tazeleme fırsatı olacağına da dikkati çeken Özel, "Dünyaya karşı da güçlü olur, içeride de güçlü olur. Millet, ‘Değişim istiyorum’ derse bambaşka bir şey olur. Güveniyorsa gelsin seçimi yapalım, hırsızsak cezamızı millet kessin" sözlerine yer verdi.

"AKP İLE UZLAŞMAMIZ GEREKMİYOR"

Ara seçimin yapılabilmesi için AKP ile uzlaşılması gerekip gerekmediğini sorulması üzerine Özel, iki aşamalı bir yol haritaları olduğunu belirterek ilk planın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un inisiyatifiyle boş olan sekiz milletvekilliği için seçim yapılması olduğunu söyledi. Bunu yapmazlarsa 30 sandalyenin boşalmasını sağlayarak mecburi ara seçim yapılmasının önünü açacaklarını belirten Özel, sözlerini şöyle detaylandırdı:

"Bunun için AK Parti ile uzlaşmamız gerekmiyor. AK Parti’nin Anayasa’ya uyması yeterli. Seçimlerden 30 ay geçtikten sonra ve normal seçim tarihinden bir yıl öncesine kadar ara seçim yapılabilir. Boşalan sekiz koltuk için seçim yapacaksak Numan Bey’in harekete geçip yapması lazım. Onlar sekiz milletvekili için planlamıyorsa boş sandalye sayısı 30’a ulaştığında mecbur yaparlar. O zaman yapmazlarsa da ‘seçimden, sandıktan kaçmak’ gibi siyasi bir maliyeti var."

22 VEKİLİN İSTİFA İDDİASI

22 milletvekili istifasının TBMM’de kabul edilmemesi durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine, Özel, "22 milletvekili istifa edecek, AK Parti direnecek. Öyle değil, mevzuat açık. Başkanlık Divanı bir haftada imzanın doğru olup olmadığı konusunda tetkik yapar, TBMM’ye sevk eder, Genel Kurul’da da konuşulmadan oylanır" yanıtını verdi.

"SEÇİLDİĞİMİZ GÜNDEN GERİDE DEĞİLİZ"

Özel, AKP ile CHP’nin anlaşması halinde başkanları tutuklanan, kayyum atanan yerlerde yerel seçim yapılabileceğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İddiamız şu: Seçim istediğimiz yerlerin hiçbirinde seçildiğimiz günden geride değiliz. Bursa’da bu pazar sandık koysak yüzde 70 alacak. Geçen pazar yüzde 50 alacaktı. Bu tepki iktidar tarafından sansürlemeye çalışıyor. AK Parti ve CHP anlaşıp belediye meclis üyelerini istifa ettirip seçimleri yenileyebiliriz ya da Anayasa değişikliği yaparak geçici maddeyle yapabiliriz."

Özel, gelecek günlerde uygun görürlerse siyasi parti liderleriyle görüşüp bu planlarını anlatacağını, ardından da Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söyledi.