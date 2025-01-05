Özgür Özel yanıtladı: CHP ile DEM Parti heyeti arasında görüşme olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Meselenin özü şu: Biz Meclis'in dışlanmamasını, şeffaf ve samimi ilerlenmesini ve toplumsal mutabakatı öneriyoruz" diyen Özel, "Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı da şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME OLACAK MI?

DEM Parti heyeti ile CHP arasında görüşme olup olmayacağı sorulan Özel, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" diye yanıtladı.

Özel, şunları söyledi: "Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz."