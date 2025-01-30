Özgür Özel yanıtladı: Diğer adaya cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini yapar mısınız?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuşan Özel, "Partimizin genel söylemleri ve ilkeleri çerçevesinde propagandaları da hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın ön seçimle belirlenmesi ile birlikte bu kuvvetli adımı atacağız. CHP’de şu anda 1,6 milyon üyemiz var ama bunun sayısının artmasını istiyoruz. Mutlaka en geniş katılımla CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ön seçim parti içinde bölünmeye mi birleşmeye mi yol açar?" şeklindeki soruya Özel, "Birleşmeye, bütünleşmeye ve tek yumruk olmaya yol açar. Zaten benim en memnun olduğum husus hem Mansur Bey’den hem Ekrem Bey’den ‘partimiz ne görev verirse onu yaparız, partinin neferiyiz’ demeleri" yanıtını verdi.

"TALEPLERİN HEPSİ KIYMETLİ OLUR"

"Peki biri seçimde cumhurbaşkanı olarak belirlenirse diğer adaya da cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini yapar mısınız?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Şöyle; kendilerini nereye layık görüyorlarsa ben onları oraya layık görürüm. Örneğin; kendisini gelecekte tarafsız cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa, oraya konumlandırıyorsa, bu süreçte hangi pozisyonu görmek istiyorlarsa, o pozisyon. Gelecekte başbakan olmak istiyorlarsa önce isterlerse yarışırlarsa da sonuca göre, ikinci olan kendini nerede görmek istiyorsa orayı layık görürüz. Ya da birisi yarışmayı tercih etmedi ama ben yardımcı olmak isterim ya da ben gelecekte Meclis Başkanı olmak isterim, ya da ben gelecekte güçlendirilmiş parlamenter rejime geçilince tarafsız cumhurbaşkanı olmak isterim derlerse bu taleplerin hepsi de kıymetli olur. Çünkü adı geçen her iki adayımızın milletin gönlünde de yeri var, benim de başımın üstünde yerleri var."

"İSTEDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR"

"Kendiniz için nasıl bir görev düşünüyorsunuz?" sorusuna Özel, "Kendim için istediğim bir tek şey var. Seçim akşamı CHP’li bir cumhurbaşkanının kazandığını görmek. Başka hiçbir şey istemiyorum" cevabını verdi.