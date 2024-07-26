Özgür Özel: Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecek

Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra belediyelere borç bildirimleri göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durumu 'darbe girişimi' olarak değerlendiren Özel, "Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar" dedi. Özel, yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişeceğine inandığını belirtti.

Siyaset 26.07.2024 11:46 Giriş: 26.07.2024 11:46

Güncelleme: 26.07.2024 11:56 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos