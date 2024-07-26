Özgür Özel: Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecek
Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra belediyelere borç bildirimleri göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durumu 'darbe girişimi' olarak değerlendiren Özel, "Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar" dedi. Özel, yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişeceğine inandığını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar.
Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir.
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