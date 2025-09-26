Özgür Özel: Yargılanmayan, yargılayan bir pozisyondayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen göreve başlayacak. 45. Asliye kumda oynamaya devam etsin" dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi duruşmasının ardından Silivri'de açıklamalarda bulundu.

Görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için CHP avukatlarının itirazını İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin reddetmesine tepki gösterdi. Çelik'in 24 Eylül'de yapılan kongrede bir kez daha İstanbul İl Başkanı seçildiğini anımsatan Özel, "Mazbatamızla birlikte il başkanımız resmen göreve başlayacak. 45. Asliye kumda oynamaya devam etsin" dedi.

"Reddi hakim" talep edeceklerini bildiren Özel, ilgili hakime karşı tazminat davası açacaklarını söyledi. Özel, "Bu hakime karşı tazminat davası açacağız. Reddi hakim talep edeceğiz. Davamızı açıyoruz. Davalık olduğumuz hâkimin bir daha karşımıza çıkmasını kabul etmiyoruz. Hukuk yolları üzerinden iki elimiz yakasındadır, o kaçacak bir kovalayacağız" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilk basın açıklamasıyla efendim 560 milyarlık büyük yolsuzluk deyip de sonra İBB'nin Ekrem Bey'in dönemi boyunca bütün bütçesinin 460 milyar lira olarak çıktığı bunun da yüzde 70'inin personel maaşı olduğu bütün hizmetlerin toplamının ve maaşların toplamının ve 460 milyar olduğu büyük yalanıyla ortaya çıkan yalanı ortaya çıkaran ve her gün ortaya attıkları bir iftiranın çürüdüğü ve iddianamenin yazılamadığı davayı daha bekliyoruz.

İddianame çıkacak ki burada yargılanmayacağız. Bu kumpasçıları yargılayacağız. Hadi bakalım bugüne kadar attığınız bu yalanları yazın bakalım iddianameye. Koyun kanıtını, koyun şahidini, koyun ispatını da görelim dediğimiz davalar başlamış değil.

Bugün ne vardı? Bugün bilirkişi davası vardı. 8.000 tane bilirkişiden Ekrem İmamoğlu'na gelince kurayla hep aynı bilirkişi çıkıyormuş ya milyarda bir ihtimal. Bilir kişinin de adı satılmışmış. Satılmış bilirkişi dendi diye hakaret olmuşmuş. Onun üzerinden Ekrem İmamoğlu'na ceza verilsinmiş davası. Mesela Ahmak davası vardı.

Geçen İstinaf'ın onayladığı. Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na yurt dışına çıkıp Türkiye'den şikayet eden ahmak deyince Ekrem İmamoğlu ona cevaben İstanbul seçimlerini iptal ettiren ahmaktır demiş. Efendim güya bu sözü Yüksek Seçim Kuruluna heyet halinde görev yapan seçim kuruluna hakaretmiş. O dava görüldü. Yarın öbür gün de buraya çirkin davası için geleceğiz.

Ekrem İmamoğlu bir savunma sanayi fuarını gezerken Tayyip Erdoğan'ın gazına gelmiş bir genç Ekrem İmamoğlu'na "Ya sen dün daha Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ı ağırlıyordun. Ne yüzde savunma sanayi fuarına geldin deyince arkadaşım sen işine bak. Bunu seninle sonra konuşuruz"Deyince o hala bağırınca bu yaptığın çirkin siyaset. Gerçekten çirkinsin demiş.

"İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPMAYIZ DAVALARI"

Buna dava açıp siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Değerli vatandaşlarımız bilsin ki Ahmak davası, Çirkin davası, Satılmış davası nereden tutturabiliriz de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmayız davalarıdır.

Diplomasını iptal edenler diploma bir yerlerden geri dönerse bu davalardan birini tutturalım diyorlar. Çünkü öbür esas tutuklu bulunduğu davada daha iddianame yazacak takatları yok. Me leri yok. Çünkü başta ortaya koydukları gizli tanıkların laflarını ispatlayamadılar.

İftiracıların laflarını Bir sürü iftira metnini bu böyle bir puzzle gibi yani yapboz başka tahtanın yapıştırılacak yer başka tahta. Hiçbiri bir yere uymuyor. Uyduramadılar. O yüzden böyle işlerle meşgul ediyorlar. 2 yıl ceza veririm, 3 yıl ceza veririm de onun adaylığına engel olur muyum diye. Bunun için buradaydık. İllallah ama inadına geliyoruz. Salonu gördünüz. Dip diri, capcanlı Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, Ekrem İmamoğlu'nu seven, onu Cumhurbaşkanı aday yapmış olanlar sabahın erken saatlerinde cıvıl cıvıl salona giren Ekrem İmamoğlu'nu dakikalarca alkışlıyorlar.

Onun Cumhurbaşkanı adaylığını kendi dilleriyle bir kez daha tescil ediyorlar. Orada 12 metrekarelik zindanından dimdik ayakta yargılanmayan, yargılayan bir yiğit karşısında da gözüne bakamayan bir iddia makamı var. Çünkü iddia makamı bir bütün. Buradaki savcı beye ne diyelim ona? O iddianameyi yazan değil ama iddianameyi savunmak zorunda olan kişi olarak Ekrem Başkan bütün mevzuları anlattıkça gözünün içine bakamıyor.

Önüne bakıyor. Yargılanmayan, yargılayan bir pozisyondayız. Çünkü karşımızdakilerin acziyeti de o kadar komik bir duruma düşmüş ki işte söylediğim gibi bu yaptığın çirkin siyaset lafına hakaretten dava açan zihniyetten ne olacak yani? Tabii bir de Ekrem Başkan'a o lafları söyleyen kişiyi bir bir o dava görüldüğünde gelip görelim. Van Büyükşehir Belediye Başkanına o gün İstanbul Büyükşehir'de ağırladı diye teröristleri ağırlıyor diyorlardı. Şimdi kendi ittifakı İmralı'daki Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyor. Kendi ittifakı bütün bu Kayyım atanan belediyeler başta Van Belediyesi bir an önce iade edilmelidir diyor. Artık oralarda havalar ısındı. Oralarda sorun yok, suç yok, iyi ilişkiler var. Bakalım o kullandıkları o gün Ekrem Başkan'ın üstüne yollayıp da dava açabilmek için tahrik ettirdikleri aparat çocuk ne diyecek? Hadi çirkin demiyor. O güzel çocuğu bekliyoruz gelecek davada. Bakalım burada gelip ne diyecek? Tabii biz de bir an önce bütün kayyım atanan belediyelerin iadesini yıllardır siyaset yapılıyor diye terörist ilan edilen herkesin özgürlüğüne kavuşmasını, ailesine kavuşmasını, siyasete dönmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bunları ifade etmiş olayım. Son olarak da biz tabii burada işin aslıyla ilgilenirken işin paslı taraflarıyla ilgilenen Asliye Hukuk Mahkemesi bir çürümüşlüğü sürdürmeye çalışan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi de orada durdu. Kamuoyunda bir yanlış değerlendirme bazı Twitter hesaplarında gördüm, düzelteyim. Biz İstanbul'daki bu İl Kongresi'nin iptali için defalarca Asli Hukuklara mahkemeler açıldı.

