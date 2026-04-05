Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

Güncel
  • 05.04.2026 19:47
  • Giriş: 05.04.2026 19:47
  • Güncelleme: 05.04.2026 19:49
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

DEM Parti'den yapılan duyuruya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezde gerçekleşecek ziyarette Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

BirGün'e Abone Ol