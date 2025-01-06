Özgür Özel, yarın DEM Parti heyeti ile görüşecek

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin siyasi partileri ziyaretleri devam ediyor.

2 Ocak'ta MHP, bugün AKP'yle görüşen heyet, yarın da CHP'yi ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenen görüşme, yarın saat 10.30'da TBMM'de gerçekleşecek.

DEM PARTİ HEYETİNİN ZİYARETLERİ

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Heyet, bugün AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşmüştü.

Öte yandan heyet, yarın CHP'nin dışında DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşme gerçekleştirecek.

DEM HEYETİNİN ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.