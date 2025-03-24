Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 09.30'da Silivri Cezaevi'nde görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın sabah Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
İmamoğlu, 22 Mart Cumartesi günü 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'in ziyaretinin yarın saat 09.30'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
GRUP TOPLANTISI İSTANBUL'DA
Öte yandan CHP, TBMM Grup Toplantısı'nın yarın İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
CHP'den yapılan açıklamada, saat 13.30'da gerçekleştirilecek grup toplantısının Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini bildirdi.