Özgür Özel: Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışıyla ilgili açıklama yaptı.

Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz.



Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz.



Haydi Ankara!



🗓️ 26 Temmuz Cumartesi

⏰ 18.30

📍CHP Bülent Ecevit… pic.twitter.com/XwVfXXtSr6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 25, 2025

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullandı.