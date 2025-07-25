Özgür Özel: Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin iktidar yolunda kararlı bir adım olacağını belirterek, yurttaşları davet etti.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışıyla ilgili açıklama yaptı.
Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 25, 2025
Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz.
Haydi Ankara!
🗓️ 26 Temmuz Cumartesi
⏰ 18.30
📍CHP Bülent Ecevit… pic.twitter.com/XwVfXXtSr6
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullandı.