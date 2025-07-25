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Özgür Özel: Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin iktidar yolunda kararlı bir adım olacağını belirterek, yurttaşları davet etti.

Güncel
  • 25.07.2025 22:31
  • Giriş: 25.07.2025 22:31
  • Güncelleme: 25.07.2025 22:36
Kaynak: ANKA
Özgür Özel: Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışıyla ilgili açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullandı.

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